CHP’li Salıcı: İstifa haberini bekliyoruz Sayın Erdoğan

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Yargıtay'ın Man Adası davası ile ilgili verdiği kararın, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarını doğruladığını belirterek, "'İspat ettiğin anda cumhurbaşkanlığını bırakacağım' demiştin, senden gelecek istifa haberini bekliyoruz Sayın Erdoğan" dedi.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı partisinin MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Salıcı şunları söyledi:

“BAKANIN GÖZLERİNDE IŞILTI, MUTFAKTAKİ YANGINI SÖNDÜRMÜYOR”

“İktidar hiçbir hatasına ses çıkarmıyor. Aynı hataları tekrar edip duruyor. Hataları nedeniyle ülke her geçen gün daha ağır bir çıkmaza giriyor. Enflasyon düşmüyor, dolar düşürülemiyor, gıda, enerji, barınma, ulaşım fiyatları her geçen gün artıyor. Hazineyi yönetmek yerine espri olarak kabul ettiğimiz açıklamalarıyla stand-up sanatçılarını aratmayan Maliye Bakanı’nın gözlerindeki ışıltı mutfaktaki yangını söndürmeye yetmiyor.

Sarayda yaşayanlar milletin halini görmüyorlar. Sarayın güvenlikli duvarları arkasında kendi yarattıkları sanal dünyada vatandaşın yaşadığı sorunları görmezden gelerek dönüp vatandaşa sabır diliyorlar. Ülkede işsizlik her geçen gün artıyor ama devekuşu gibi kafasını kuma gömünce tehlikenin geçtiğini düşünen iktidar bunu inkar ediyor ve iktidara göre aslında Türkiye’de bu koşullar yaşanmıyor, işsizlik yaşanmıyor, işini beğenmeyenlerin olduğu bir Türkiye’de yaşıyoruz iktidarın sözleriyle.”

“YILIN İLK 3 AYINDA 29 BİN ESNAF KAPISINA KİLİT VURDU”

“Erdoğan, ‘Ülkemizde herkes can ve mal güvenliğine sahiptir. İsteyen herkesin çalışacağı işi var’ diyor. TÜİK ‘işsizlik azalıyor’ diye açıklama yapıyor. Oysa gerçekler öyle değil; Milyonlarca genç gelecek kaygısıyla yaşıyor. Bu ülkede isteyen herkesin işi varsa mart ayında İş-Kur’da kayıtlı işsiz sayısı sadece tek bir ayda 500 bin kişi artarak 3 milyon 635 bin kişiye nasıl ulaşıyor? Başvuru kuyrukları ülkemizdeki işsizliği ayan beyan ortaya koyuyor. Hükümetin başı ne kadar ‘işsizlik yok’ derse desin, TÜİK ne kadar makyajlı rakamlar açıklarsa açıklasın sokaktaki gerçekler bu durumu yalanlıyor.

İşsizliği ortadan kaldırmanın, yoksulluğu toparlamanın, ülkeyi daha iyi bir noktaya götürmenin tek yolu üretimden geçiyor. Hükümet ekonomide ‘daha çok üretim, daha çok istihdam’ hedefini açıklıyor fakat işletmeler tek tek kapanıyor. Bu yılın ilk 3 ayında 29 bin 360 esnafımız artan maliyetler nedeniyle kapısına kilit vurmak zorunda kaldı. Mart ayındaki toplam iflas sayısı son 5 yılın en yüksek seviyesine ulaşmış durumda. Peş peşe gelen zamlar ve katlanan maliyetlerle esnaf maalesef iflas bayrağını çekmekte.”

MAN ADASI MAVASI

“Sayın Genel Başkanımız, Erdoğan’ın bazı yakınlarına Man Adası’ndan toplam 15 milyon dolar transfer yapıldığını belgeleriyle açıklamıştı. Vergiden kaçınmak için böyle bir yol izlediklerini yani kendisinin yönetmiş olduğu ülkede yakınlarının vergi vermemesi için böyle bir yola başvurmalarını belgeleriyle ortaya koymuştu. Ancak Erdoğan her zaman yaptığı gibi bunu inkar etti, iddiaları yargıya taşıdı. Daha da ileri gitti, ‘ispat ettiğin anda Cumhurbaşkanlığını bırakacağım’ dedi.

Yargıtay, Genel başkanımızın açıkladığı belgelerle ilgili hem ilgili bankanın hem de MASAK’ın yazılarına dikkat çekti. Genel başkanımızın açıklamalının ‘olgusal’ temele dayandığını tescil etti. Genel başkanımızın açıklamalarında kamu yararı bulunduğuna hükmetti ve şimdi bizim dönüp Erdoğan’a onun söylemiş olduğu sözlerle tekrardan sorma imkanımız ortaya çıktı. ‘İspat ettiğin anda Cumhurbaşkanlığını bırakacağım’ demiştin, senden gelecek istifa haberini bekliyoruz Sayın Erdoğan.”

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