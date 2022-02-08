CHP’li Seçer: Ekmek kuyruklarını arzu etmeyiz, bu, hayat pahalılığının bir sonucu

MER-EK Halk Ekmek Büfeleri önünde oluşan kuyruklar hakkında konuşan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, “Bu, hayat pahalılığının bir sonucudur. Bu benim suçum değil” dedi. Seçer, elektrik faturalarıyla ilgili ise “Bu sorun toplumda artık onarılamayacak tahribatlara gitmeye başladı” ifadelerinde bulundu.

Ali Ekber ŞEN

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Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2022 yılı Şubat ayı 1. Birleşim Toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında gerçekleşti. MER-EK Halk Ekmek Büfeleri önünde oluşan kuyrukların gündeme gelmesi üzerine konuşan Başkan Seçer, yönetime geldiklerinde 75 kuruştan satılan ekmeğin şu anda 1 TL'den vatandaşlara ulaştığını vurguladı.

“HALK EKMEK BÜFELERİNDEKİ KUYRUKLAR HAYAT PAHALILIĞININ BİR SONUCUDUR”

Seçer, “Biz ekmek kulübelerinin önünde bu kuyrukların olmasını arzu etmeyiz. Bu, hayat pahalılığının bir sonucudur. Bu benim suçum değil. Doğalgaz, elektrik, un fiyatları arşa varmışken bütün bu olumsuzluklar içerisinde, hayat pahalılığının tavan yaptığı bir dönemde, sosyal belediyecilik anlayışı gereği vatandaşlarımıza hizmet götürmeye çabalıyoruz” dedi.

“TÜRKİYE'NİN EN UCUZ HALK EKMEĞİNİ SATIYORUZ”

Bir arıza olmadığı sürece fabrikayı tam kapasite kullanarak günlük 70 bin ekmek üretmeye devam ettiklerini vurgulayan Seçer, “Malzemem bitti, unum bitti; böyle bir gerekçemiz yok. Bunu da bir yere not alabilirsiniz. Hiçbir gün, ‘un bitti, malzeme bitti' diye o fabrika 1 hafta, 3 gün üretime ara vermeyecek. Vermiyor da zaten. Yönetime geldiğimiz 3 yıl önce 75 kuruştu bu şehirde ekmek fiyatları. Şu anda 1 TL. Halk Ekmeklerde satılan Türkiye'nin en ucuz ekmeği. Ama biz de bu kadar düşük fiyatlarla ne kadar daha götürebiliriz” diye konuştu.

“FIRINCILAR DA SIKINTILAR YAŞADIĞINI İFADE EDİYORLAR”

Mersin'de esnafın ekmeği 2,5 TL'den sattığına dikkat çeken Seçer, Mersin'in günlük 1 milyon ekmek ihtiyacı olduğuna dikkat çekerek, “Bunun içerisinde üretimim 70 bin. Yani yüzde 7” diye konuştu. Bu üretimle piyasayı regüle edip fiyatları ucuzlatamayacağını sözlerine ekleyen Başkan Seçer, “Böyle bir gerçek yok. Bunu kendileri de biliyor. Bunu da yapma şansınız yok. Akıl var, mantık var. Fırıncı da ekmek yiyecek, para kazanacak. Burada bir ayrım yapın. Biz bu 70 bin ekmeği gelir durumu görece olarak iyi aileler için üretmiyoruz arkadaşlar. Maalesef, bunu anlayışla karşılamaları gerekiyor vatandaşlarımızın” ifadelerine yer verdi.

Her yere ekmek kulübesi istendiğini belirten Başkan Seçer, şöyle devam etti:

* Mahalle ismi vermeyeceğim. Sosyoekonomik olarak varlıklı yerlere daha önce konmuş. Şimdi olsa ben koymam. Kaldıramıyorum da. Bu sefer feryat figan. ‘Bak burada vardı, kaldırdın, niye böyle yaptın?'

* Daha önce bir muhtar veya bir farklı aracı oraya o kulübeyi koydurmuş. Ama yine isim vermeyeyim, gerçekten sosyoekonomik olarak daha görece olarak gelir düzeyi düşük yerlerde, semtlerde yok. Daha yeni birkaç yere yeni koydurdum.”

“MERKEZİ HÜKÜMETİN TEDBİR ALMASI GEREKİYOR”

Bir meclis üyesinin de yüklü elektrik faturalarını gündeme taşıması üzerine konuşan Seçer şunları söyledi:

* Biz MESKİ'nin elektrik giderlerine baktık. Yönetime geldiğimiz günden bu yana kadar yüzde 300 fark etmiş. Yüzde 300. 100 lira ödediğimiz fatura, 300 milyon lira. Yani ilk geldiğimizde 100 milyon civarıydı bizim MESKİ'nin faturalarının bedeli. 130'du, sonra bir statü değişikliği yaptık, bir müdahale ettik, 100'lü rakamlara düştü, 115'lere. Şimdi katmerlenerek 300 milyonlara yakın elektrik parası yıllık tabi ki ödeniyor. Bu konutta da böyle, bu fabrika elektriğinde de, tarım elektriğinde de.

* Buradan bir çağrı yapmak istiyorum. Bu sorun toplumda artık onarılamayacak tahribatlara gitmeye başladı. Gerçekten insanların bakıyorsunuz aylık evlerine ödediği kiradan daha yüksek miktarda elektrik faturaları geliyor. Bunların altından kalkmaları mümkün değil. Buradan da tabi ki merkezi hükümetin bir tedbir alması gerekiyor. Bu konuda çalışmaların olduğunu ben de basından öğreniyorum. Umut ediyorum, kısa süre içerisinde bu çalışmaları neticelendirirler.

30 MADDE GÖRÜŞÜLDÜ

Meclis'te birimlerden gelen 24, komisyonlara havale edilen 6 olmak üzere toplam 30 madde görüşüldü. Meclis toplantısında, 100 adet CNG'li otobüs projesinin gerçekleştirilmesi amacıyla Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan (EBRD) temin edilecek finansman için Büyükşehir Belediyesi ile söz konusu banka arasında imzalanacak olan kredi sözleşmesi ve diğer belgeleri imzalama yetkisi Başkan Seçer'e verildi. Ayrıca, krediyle ilgili her türlü işlemi yapmaya Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Olcay Tok yetkili kılındı.

Meclis'ten oy birliği ile geçen imar konularının ardından Başkan Seçer, oturumu teşekkür konuşmasıyla kapattı.