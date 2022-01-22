CHP’li vekil AKP’li başkanı böyle eleştirdi: Beceriksizliğin kitabını yazmışsın

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, kar temizliği yapılmadığı ve çöplerin toplanmadığı için AKP’li Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ü, “Tembellik yapma. Sen beceriksizliğin kitabını yazmışsın” şeklinde eleştirdi.

Ahmet KAYA

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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Kahramanmaraş ve Gaziantep'te kar yağışı nedeniyle hayatın adeta felce uğradığını belirterek, ”Kar yağdı vatandaş perişan oldu. Biz mağduriyetin giderilmesi için Kahramanmaraş'ın afet bölgesi ilan edilmesi yolunda kanun teklifi verdik. Gelsin bu teklifimizi kabul etsinler. Ha, ‘Muhalefetin teklifine oy vermeyiz' diyorlarsa, kendileri teklif versin vallahi de billahi de biz arkasında durup Meclis'ten çıkaracağız” dedi.

ŞU TEMBELLİĞİ BIRAK

Önümüzdeki hafta bölgenin yoğun kar yağışı altına gireceğini de hatırlatan Öztunç, sözlerinin devamında ise eleştiri oklarını Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'e çevirerek şunları söyledi:

*Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğunda oturan zata sesleniyorum: Şu tembelliği bırak.

*Vatandaş için, millet için azıcık ta olsa bir kılını kıpırdat. Bugünden tedbir al. Kimseyi mağdur etme.

*Kahramanmaraş'ta çöpler toplanmıyor, çöpler. Kahramanmaraş Belediyesi aklınca tasarruf yapacak ya belediyeye tuz almamış.

*Ey Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ı çöp dağları haline getiriyorsunuz. Kahramanmaraş merkezde kardan sonra kar temizliği yapılmadığı gibi çöpler de toplanmıyor.

BAŞKAN SAHAYA ÇIKTI

Öztunç'un bu açıklaması üzerine Kahramanmaraş'ın AKP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör sosyal medya hesabından gece kentte yapılan kar ile mücadele çalışmalarını denetlediği bir paylaşım yaptı. Paylaşımında Öztunç'u yalan siyaset yapmakla suçlayan Güngör, tuz alındığıyla ilgili ilan kayıtlarını da ekledi.

BECERİKSİZLİĞİN KİTABINI YAZMIŞSIN

AKP'li Güngör'ün bu paylaşımına Ali Öztunç'tan yanıt gecikmedi. Öztunç, kentte toplanmayan çöp fotoğraflarını eklediği sosyal medya paylaşımında “Bir de utanmadan bana laf yetiştiriyorsun. Kahramanmaraş senin beceriksizliğin yüzünden perişan oldu. Herkes biliyor ki kar ile mücadelede sınıfta kaldın. Bana cevap vereceğine işini yapsaydın hemşerilerimiz mağdur olmazdı. Sen beceriksizliğin kitabını yazmışsın” dedi.

İŞ MUHTARLARA DÜŞTÜ

Öztunç, bir başka paylaşımında ise “Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi karla mücadeleyi beceremeyince görev muhtarlara düştü. Narlı Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Sezgin Sonzamancı, greyder kiralayarak mahallesini kardan temizledi. Hayrettin Güngör ise işini yapacağına trollüğe soyundu” diyerek kar temizleme fotoğrafını paylaştı.

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