CHP’nin projesine iktidardan destek

Maltepe Fuar, Kongre ve Yaşam Merkezi M’Expo’nun yapımına başlanıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, CHP'li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ı ziyaret ederek, projeyle ilgili görüştü.

Sözcü İstanbul

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CHP’li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın 2014'te aday olduğunda hayata geçireceğine dair söz verdiği, 8 yıl boyunca kapı kapı dolaşıp onay aldığı Maltepe Fuar, Kongre ve Yaşam Merkezi M'Expo'nun yapımına başlanıyor. Atıl durumdaki Nurettin Baransel Kışlası'nın 500 bin metrekarelik alanında yapılacak proje ulusal ve uluslararası fuarlara ev sahipliği yapacak.

Proje Anadolu Yakası'nın ilk fuar merkezi olacak. 20 bin kişiye de iş imkanı sağlanacak. Başkan Ali Kılıç “Sayın Bakanımız Murat Kurum'un Maltepe’mizi ziyaret ederek projenin müjdesini vermesi beni çok mutlu etti. Kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.