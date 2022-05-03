“Çiftçiliği, besiciliği bırakmak zorunda kalacağız”

Üretici ve besiciler yaşadıkları sıkıntıları CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'e anlattı. Ulukışla ilçesinde yaşayan bir üretici, "Bu sene gübre, mazot ve diğer girdi maliyetlerini aşırı derecede artması nedeniyle ekim yapamadım. Sınırlı bir alanı ekmeyi düşünüyorum. Böyle giderse çiftçiliği bırakmak zorunda kalacağım" dedi.

Mehmet SERBES

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Cumhuriyet Halk Partisi Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, seçim bölgesinde vatandaşların ve çiftçilerin sorunlarını dinledi.

Ulukışla ilçesinde yaşayan, gübre ve mazot fiyatlardaki artış nedeniyle üretim konusunda sıkıntı yaşadıklarını söyleyen üretici Kerim Altınsoy, geçen sene 100 lira olan tarım ilacının bu sene 500 lirayı bulduğunu anlattı.

Üretici Altınsoy, “Bakanlar ‘ekim yapın' diyor. Bu pahalılıkta nasıl ekim yapalım? Mazota, ilaca, gübreye gücümüz mü yetiyor? 30-40 dönüm arazim var. Fasulye, patates ekiyorum. Ancak bu sene gübre, mazot ve diğer girdi maliyetlerini aşırı derecede artması nedeniyle ekim yapamadım. Sınırlı bir alanı ekmeyi düşünüyorum. Böyle giderse çiftçiliği bırakmak zorunda kalacağım” diye konuştu.

“ÇOK KİŞİ ÇİFTÇİLİĞİ BIRAKMAK ZORUNDA KALACAK”

Geçen yıl 368 lira destek aldığını ve bu yıl desteklerin yüzde 100 arttığının açıklandığını aktaran üreteci Altınsoy, böyle bir artışın söz konusu olmadığını ifade ederek, “İktidar gerçekçi açıklamalar yapmalıdır. Bu olmazsa çok sayıda kişi çiftçiliği bırakmaz zorunda kalacak” dedi.

Altunhisar ilçesindeki besici Kazım Yalçın kendisiyle birlikte tüm besicilerin artan girdi maliyetleri nedeniyle sıkıntı yaşadığına dikkat çekerek, “500 tane koyunum var, ben geçim sıkıntıyı yaşıyorum. Ben bu sıkıntıyı yaşıyorsam herkes yaşıyordur. Geçen sene 90 lira olan yem bu sene 320 liraya çıktı. Ancak geçen sene bin lira olan kuzuyu biz yine bin liraya satıyoruz. Bu işin içinde nasıl çıkacağız” diye sordu.

BESİCİLERE VERİLEN DESTEĞİN YETERLİ OLMADIĞINI SÖYLEDİ

Besicilerin verildiği söylenen desteklerin de yeterli olmadığını belirten Kazım Yalçın, “Destek diye verilen para daha bankamatikteyken bitiyor. Bana destek vereceğine hanımımın sigortasını yapıp karşılasın. Ayrıca çoban desteği ile ilgili prosedürler çok ağır. Borç olmaması lazım. Ben bu şartları yerine getirebilsem zaten sorunum yok demektir. O zaman desteği de ihtiyacım olmaz. Önemli olan sorunu olanı desteklemektir. Afgan çobanlar, biraz fazla verene işi bırakıp gidiyorlar. Bunlar kayıt altına alınsın. Anlaştığı yeri para için bırakıp gitmesin” ifadelerini kullandı.

‘YEM FİYATLARI ARTTI'

Yem fiyatlarını çok arttığını, çoban sorunu yaşadıklarını, çoban desteğinin yeterli olmadığını, meralarda ise ot kalmadığını söyleyen Kazım Yalçın, “Bu sene olmazsa seneye bırakacağız. Git gide küçülüyoruz, bu millete yazık oluyor” ifadelerini kullandı.

GÜBREDE GEÇEN YILA GÖRE ARTIŞ VAR

Pandemi sürecinde yaşanan sorunlar, ekonomik kriz ve yüksek enflasyonun girdi maliyetlerinde artışa neden olduğunu ve bu durumun son birkaç yıldır çiftçilik ve hayvancılığı büyük ölçüde olumsuz etkilediğini ifade eden CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer de, “Gittiğimiz her yerde hem çiftçiler hem besiciler yüksek girdi maliyetlerinden şikayetçi. Geçen yıla göre yüzde 342 gübre artış var.

Üre gübre 13 bin 500 lira ton fiyatı. İlaç fiyatları, yem fiyatları 3-4 kat arttı. Çiftçi yeraltından enerji ile çıkardığı suyun elektrik faturası nasıl ödeyeceğini düşünüyor. Girdi maliyetleri artarken besicinin yetiştirdiği hayvan ya da çiftçinin yetiştirdiği üründen giderine göre gelir ile satış yapmakta zorlanıyor.

Öte yandan marketlerde raf fiyatları çok büyük oranda arttı. Bu durumda üretici para kazanamazken, tüketici yüksek fiyata ürün almak zorunda kaldı. Aracı ise bu kısır döngünün karlı çıkanı oldu” diye konuştu. Gürer, çiftçilerin ekim yapmayı, besiciler ise hayvan yetiştirmeyi bırakacağını, bu durumun ise önümüzdeki süreçte gıda güvenliği açısından sorun teşkil edeceğini de ifade etti.

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