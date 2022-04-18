Çiftçiye ‘sıvı gübre’ dediler, zehir çıktı

Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki yaklaşık 1,5 yıl önce faaliyete geçen Biyogaz Enerji Üretim Santrali'nin verimli tarım arazilerine 'Sıvı Gübre' adı altında izinsiz boşalttığı atıklar çiftçileri isyan ettirdi.

İlker KILIÇASLAN

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Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki Biyogaz Enerji Üretim Santrali'nden bölgedeki tarım arazilerine boşaltılan ‘Sıvı Gübre' adı altındaki atıkların çevre katliamına sebep olduğu ortaya çıktı. Turgutlu ilçesinde 1,5 yıl önce faaliyete başlayan Biyogaz Enerji Üretim Santrali, tesise yakın olan Musalaryeniköy ve İzzettin Mahallerindeki verimli tarım arazilerine tankerlerle boşalttığı siyah renkli sıvı atıklar çiftçilerinin isyan etmesine sebep oldu. Sıvı atığın boşaltıldığı bazı tarım arazilerinde ekilen ürünler kururken, bazı arazilerde ise toprağın kurumasına sebep oldu.

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, ‘Sıvı Gübre' adı altında atığın boşaltıldığı bölgelerde Musalaryeniköy Mahalle Muhtarı Yıldıray Aktaş ve İzzettin Mahalle Muhtarı Hilmi Çiftçi ile birlikte incelemelerde bulundu.

“ÇİFTÇİ GÜBRE SANDI, ZEHİR ÇIKTI”

CHP'li Başevirgen ile atık sıvının boşaltıldığı tarım arazilerinde inceleme yapan Musalaryeniköy Mahalle Muhtarı Yıldıray Aktaş, firma tarafından atığın kendilerine ‘Sıvı Gübre' olarak ifade edildiğini, ancak atıkların birçok araziyi çorak hale getirdiğini dile getirdi.

Muhtar Aktaş yaşanan sıkıntıyla ilgili şu ifadelere yer verdi: “Bize firma tarafından bu sıvı atıkta kimyasal bir şeyin olmadığı ve sıvı gübre olduğu ifade edildi. Bazı arazi sahipleri de gübrenin pahalı olması sebebiyle ücretsiz olarak boşaltılan sıvı gübre olarak nitelendirilen atıkları arazilerine boşaltırdı. Ancak bir araziye boşaltılan sıvı atıklar diğer tarım arazilerine de sıçradı. Ardından topraklar ve ekilen ürünler kurumaya başladı.

Biz de konuyu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne ilettik. İl müdürlüğünden gelen yetkililer yaptıkları inceleme sonrasında sıvı atıkta yüksek oranda tuz tespit ederek, sıvın asla arazilerde kullanılmaması gerektiğini bize bildirdiler. Topraklarımızın neden kuruduğu bu analizden sonra ortaya çıktı. Bölge olarak yaşanan bu çevre katliamına karşıyız. Çiftçimizin gübre sandığı açık zehir çıktı. Yaşanan bu çevre katliamıyla ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere gerekli makamları göreve davet ediyoruz.”

GEDİZ NEHRİ DE TEHLİKEDE

CHP Manisa Milletvekili Başevirgen çiftçilerin yaşadığı sıkıntıları dinledikten sonra bölgede yaptığı incelemede Biyogaz Enerji Santrali'nden çıkan sıvı atıkların bölgedeki tahliye kanalına karıştığını ve kanallar vasıtasıyla atıkların Gediz Nehri'ne aktığını tespit ettiklerini ifade etti.

Turgutlu ilçesinde göz göre göre çevre katliamının yaşandığını dile getiren CHP'li Başevirgen şu ifadelere yer verdi: “Turgutlu'da şu an göz göre göre bir çevre felaketi yaşanıyor. Tarla, bağ ve bahçelere vidanjörlerle kamyon kamyon atık boşaltılıyor. Verimli tarım arazilerimiz şirketler tarafından çöplük gibi kullanılıyor.

Günde kamyonlarla yaklaşık 700 ton sıvı gübre adı altında atıklar verimli tarım arazilerine izinsiz boşaltılıyor. Ayrıca tespitlerimize göre bu atıkların boşaltıldığı yerlerin bazıları küçük kanallar, bazıları kurutma kanalları bazıları tahliye kanalları. Buraya boşaltılan atıklar doğrudan Gediz Nehrine ulaşıyor. Gediz Nehrindeki kirlilikle zaten yıllardır mücadele ediyoruz. Şimdi yağmurların artacağı bir döneme giriyoruz. Yağmur suyuyla birlikte bu atık daha da geniş yerlere taşınacak.

Toprak ve suya bulaşarak yayılımı artacak. İnsan ve hayvan sağlığı ile tarım arazilerine daha büyük zarar verecek. Yaşanan bu çevre katliamına karşı başta Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere ilgili kurumları göreve davet ediyoruz. Bereketli tarım arazilerimizi sermayeye kurban etmeyin.”

İL MÜDÜRÜ ÖZTÜRK: ASLA DÖKEMEZLER, TOPRAK KANUNA AYKIRI

Yaşanan çevre katliamıyla ilgili olarak bilgi veren Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk, yaklaşık bir ay önce yaptıkları incelemede ‘Sıvı Gübre' adı altındaki atıklarda yüksek oranda tuz tespit ettiklerini ve firmanın Toprak Koruma Kanunu'na göre yasal olmayan iş yaptığını belirlediklerini dile getirdi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Öztürk konuyla ilgili olarak şu ifadelere yer verdi: “Firma asla verimle tarım arazilerine ve toprağa böyle bir atık boşaltamaz. Geçtiğimiz ay analiz yapıldı ve analizde tuzluluk problemi olduğu için dökülemeyeceği belirtildi. O atıkları toprağa boşaltamazlar. Tuzluluk problemi bitkiler için de zararlıdır. Tuzluluk fazla olduğunda toprağın yapısı bozulur, bitkiye zarar verir.

Yasal olarak ne işletme dökebilir ne de çiftçi ‘Kendi rızamla döktürüyorum' diyemez. Toprak Koruma Kanunu var. Toprağın yapısını bozacak, toprağa zarar verecek tüm işlemlere izin verilemez. Gübrenin gübre olarak atılabilmesi için organik dahi olsa bakanlığımız izinlendirilip, prosedürlerden geçmesi lazım. Bakanlık tarafından ‘Bu gübre olarak kullanılabilir' şeklinde prosedür tamamlanması lazım, belgelenmesi lazım. Toprağa zarar verilecek her şeyin atılması yasaktır. Bundan işletmenin bilgisi de var. Biz tarım topraklarına bunun atılmasını uygun bulmadığımız rapor ettik, yazısını da yazdık gönderdik.”

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün ise yaşanan olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.

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