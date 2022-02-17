Cinsel istismar davasında öğretmene iki ayrı suçtan 16 yıl hapis

Hatay’da öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla yargılanan öğretmene 16 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Mağdur avukatı Yusuf Uyar, cezanın yerinde olduğunu söyledi.

Can ÇAPAR

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2018 yılında, bir okulda beden eğitimi öğretmeni ve aynı zamanda okul müdür yardımcılığı yapan A.Ö. hakkında “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” ve “Çocuğun cinsel istismarı” suçlamasıyla açılan davanın 9’uncu duruşması Kırıkhan Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya, tutuklu sanık A.Ö. ve avukatı ile cinsel istismara maruz kalan A.A.’nın ailesi ile avukatı Yusuf Uyar katıldı.

SANIK SUÇLAMALARI REDDETTİ

Sanık A.Ö., üzerine atılı suçlamaları reddederek, suçsuz olduğunu belirtti. A.A.’nın avukatı Yusuf Uyar, dosyadaki delillere dikkati çekerek, sanığın her iki suçtan cezalandırılmasını istedi. İddia makamı; sanık A.Ö.’nün “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” ve “Çocuğun cinsel istismarı” suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

İKİ AYRI SUÇTAN 16 YIL HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, sanık A.Ö'ye “Çocuğun cinsel istismarı” suçundan 12 yıl 6 ay, “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan ise 3 yıl 10 ay olmak üzere 16 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

AVUKAT: CEZANIN YERİNDE OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ

Alenin avukatı Yusuf Uyar, “Bizler mağdur ve katılanlar vekili olarak bu cezanın yerinde olduğunu, sanığın hak ettiği cezayı aldığını düşünmekteyiz” dedi.

İlginizi Çekebilir 'Cinsel istismar' suçundan öğretmenin 110 yıl hapsi istendi