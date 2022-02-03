Çocuk pişman, “Keşke söylemeseydim” dedi

Kürsüde Kılıçdaroğlu’na hakaret eden 10 yaşındaki S.’nin babasının eski avukatı AKP’li Cora, “Olayda kurgu yoktu” dedi.

Saygı ÖZTÜRK

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trabzon mitinginde kürsüye çıkarılıp mikrofon uzatılan 10 yaşındaki S., ‘Hain' dediği CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan özür diledi. Daha önce S.'nin gasp ve organize suçtan hükümlü babasının avukatlığını yapan AKP Milletvekili Salih Cora, Trabzon'da yaşananları SÖZCÜ'ye anlattı:

– S.'nin babasının avukatlığını yaptığım, aileyi tanıdığım doğrudur. S.'nin kürsüye çıkarılmasında bir kurgu söz konusu değil. Çocuk, 2-3 mitingdir Cumhurbaşkanımızı takip ediyor. Bir şekilde feryadını duyurmak istiyor. Cezaevinde 10 yıldır yatan ve yaklaşık bir o kadar daha yatarı bulunan babasının ancak Cumhurbaşkanımız tarafından kurtarılacağı anlayışı çocukta hakim olmuş.

– Annesi ile birlikte miting alanına gelen S., Cumhurbaşkanımızı görünce sesini duyurmak istiyor. Bariyeri zorluyor, bir taraftan da ‘Babamı serbest bıraktırın' diyor. Ağlaması, gelmek için elini uzatması dikkatini çekince, Cumhurbaşkanımız ‘Ne oluyor Salih?' diye sordu. Ben de aileyi tanıdığımı, çocuğun babası için af istediğini söyledim. Onun üzerine kürsüye getirilmesi sağlandı.

– Çocuk, Kılıçdaroğlu'na ‘Hain' dediği için pişman olmuş. “Keşke öyle bir şey söylemeseydim. Cumhurbaşkanına çıkmadan önce kadınların arasındaydım. Onların arasında Kılıçdaroğlu ile ilgili hain diyenler vardı. Bu sözler aklımda kaldığı için ben de kürsüde söyledim” diyor. Bu sözleri söylemesi için herhangi bir yönlendirme yoktu. Bir çocuğun bu şekilde konuşmasını bir baba olarak uygun görmedim. Bu sözleri keşke söylemeseydi.