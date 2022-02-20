Çoğu AKP ve MHP üyesiydi! 400 kişi istifa edip İYİ Parti’ye geçti

Erzurum'da çoğunluğu daha önce AKP ve MHP'lilerden oluşan çeşitli partilere üye 400 kişi İYİ Parti'ye geçti. Katılımcılar il başkanlığı binasına sığmayınca tören sokağa taştı.

Orhan BOZKURT

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İYİ Parti Erzurum İl Başkanlığında düzenlenen törenle çoğunluğu önceden AKP ve MHP’li olan çeşitli partilerden 400 kişi partiye katıldı.

Tören sırasında konuşma yapan il başkanı Melih Kırkpınar üyelik çalışmalarının bundan sonrada devam edeceğine belirtti.

Kırkpınar, “Üye sayımız her gün artıyor. Bugün 400 kişilik bir katılım oldu, önümüzdeki günlerde toplu katılımlar artarak devam edecek. Biz tüm teşkilatlarımızla birlikte sürekli halkın içindeyiz. İnsanlarımız samimiyetimize inandıkları için partimize teveccüh çok fazla” diye konuştu.

“GELECEKTEN UMUDUNU KESMİŞ GENÇLERİMİZ VAR”

İYİ Parti İl Başkanlığı’nda düzenlenen törene katılım beklenenin üstünde olduğu için tören binadan sokağa taştı.

Parti il başkanlığı önüne kurulan kürsüden partisine yeni katılan üyelere seslenen Erzurum İl Başkanı Melih Kırkpınar, şu ifadeleri kullandı;

“Yüzlerce insan bugün burada İYİ’ler ailesine katılıyor. Geleceğinden umudunu kesmiş gençlerimiz var. Evine ekmek götüremeyen yurttaşlarımız, tenceresi boş annelerimiz, ay sonunu çıkaramayan memurlarımız, borç batağında yüzen esnafımız, kıt kanaat geçinen işçilerimiz, aldığı maaş hesabına yatar yatmaz eriyen asgari ücretlimiz, ahırı boş ve tarlasını ekemeyen çiftçilerimiz var. Bizler bu kötü gidişata son vermeye, bu uğurda gece gündüz demeden çalışmaya, toplumun her kesimine adalet ve eşitlik getirmeye, müreffeh bit toplum oluşturmaya, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi, “Fikri hür vicdanı hür” bir nesil inşa etmeye yemin ettik” dedi.

ROZET TAKILDI

İl Başkanı Kırkpınar, miting havasında geçen törende daha sonra partisine yeni katılanları tek tek kutlayarak rozetlerini taktı.

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