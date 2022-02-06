Corona olan Erdoğan’a hakaretten 1 kişi gözaltına alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın rahatsızlığı ile ilgili suç teşkil eden paylaşımlara yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul’da 1 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu Nöbetçi Savcılığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rahatsızlığı ile ilgili sosyal medyada suç teşkil eden paylaşımlara ve hesapların sahiplerine yönelik resen soruşturma başlatmıştı.

Söz konusu soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı gerekçesi ile Pınar Ö. adlı bir kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Bağcılar'a bağlı Güneşli Mahallesi’nde bulunan bir evde gözaltına alınan Pınar Ö., ifadesi alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.



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