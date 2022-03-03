Coronada müzik yasağının devam etmesine tepki yağdı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın maske takma, HES kodu sorgulama ve test zorunluluğunun kaldırıldığını, müzik yasağının ise süreceğini açıklamasına sosyal medyada tepki yağdı.

Latif SANSÜR

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Bilim Kurulu toplantısının ardından corona virüs salgınına karşı alınan yeni kararları duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 ile ilgili getirilen birçok zorunluluğun kaldırıldığını, Covid-19 önlemleri gerekçe gösterilerek gece 24.00'dan sonra uygulanan canlı müzik yasağının devam edeceğini açıkladı. Müzik yasağının kalkmamasına birçok ünlü isim tepki gösterdi.

Her kesimden birçok kişi müzik yasağının politik bir karar olduğunu, getirilen yasağın Bilim Kurulu ile ilgisinin olmadığının ortaya çıktığını savundu.

SAĞIROĞLU: MÜZİĞİN SUSMA KARARI KALDIRILMALI

Sanatçı Demet Sağıroğlu, “Maske zorunluluğu ve HES kodu sorgulaması bittiyse, istediğin saate kadar şarkını söylemelisin güzel arkadaşım. Böyle zor bir dönemde müzik ve eğlence sektörünün önü açılmalı ve 12’de müziğin susma kararı kaldırılmalıdır! Acil açıklama bekliyoruz” paylaşımı yaptı.

İNCE: DAYATTIĞINIZ YAŞAM TARZINI BENİMSEMEYEN İNSANLARIN HAKLARINA GASP

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ise, “Bulduğunuz her fırsatta dayattığınız yaşam tarzını benimsemeyen insanların haklarını gasp ediyorsunuz. COVID19 müzikle yayılmaz” ifadelerini paylaştı.

“YASAĞIN BİLİM KURULU İLE ALAKASI OLMADIĞINI ÖĞRENDİK”

Müzik yasağı getirildiğinde Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun işaret edildiğini hatırlatan Prof. Dr. Güner Sönmez, “Neredeyse tüm tedbirler kalktı ama gece 12'den sonra müzik yasağı devam ediyor. Bugün yapılan açıklama ile bu yasağın bilim kurulu ile alakası olmadığını öğrenmiş olduk. Baştan beri salgınla ilgisini kuramadığım bu yasakla ilgili daha önce Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu işaret edildi” dedi.

“MÜZİK YASAĞI TAMAMEN İDEOLOJİK”

Müzik yasağı ile ilgili sosyal medyada yapılan paylaşımlarından bazıları şöyle.

Güçlü Yaman (Türk Tabipler Birliği Pandemi Çalışma Grubu Üyesi): Açık havada maske kalktı, HES kodu kalktı, müzik yasağı devam ediyor.

Armağan Çağlayan: Bütün pandemi yasakları kalktı, hala müzik yasağı neden kalkmadı? Bir tek bulaştıran müzik mi kaldı?

Gaye Su Akyol: Hes kodu uygulaması da kalktığına göre 00:00'dan sonra müzik yasağının devam etmesinin pandemiyle alakalı tek bir mantıklı sebebini söylesinler. Hiçbir mantıklığı sebep olmadığı için biz söyleyelim: Müzik yasağı tamamen ideolojik ve gerici bir uygulamadır ve acilen kaldırılmalıdır.

Bahadır Telci: Gece 12’den sonra müzik yasağı olması virüs ile mücadele maskesi takılmış hayat tarzına müdahaledir, defalarca söylendi. Ses problemi için ayrı yönetmelikler vardır bu da bahane edilemez. Hukuka aykırıdır, kimsenin yaşam tarzına bu şekilde müdahale edilemez.

Macide Gür: Covid-19'a karşı son kalemiz gece 12’den sonra “müzik yasağı.” Merak etmeyin pandemi de böyle böyle #Geçcek umarım, sanki, inşallah.

Alev Aykent: 00.00’dan sonra müzik yasağı hala kalkmadığına göre müzik Covid'den daha tehlikeli bir virüs demek ki.

Ender Tornacı: Maske zorunluluğu ve HES kodu uygulaması kalktığına göre, neden 12'de müzik yasağı var? Bu pandemi için alınan önlemler arasındaydı! Bakan bey bunu açıklamak zorunda.

Ferdi Eğilmez: Maske zorunluluğu kalkmış ama gece 12’den sonra müzik yasağı kalkmamış. Bu kadar komik cümle duymadım. Gece 12 den sonra müzik yasağı corona ile ilgili değildi ki zaten. Keyfe keder, haince bir uygulamaydı, hala da devam ettiriyorlar işte. Nesi anlaşılmıyor ki bunun?

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