Coronayı atlatan Bakan Akar, NATO toplantısına gitti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın corona virüs testinin negatif çıktığı ve hastalığı atlattığı açıklandı. Bakan Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere Belçika’nın başkenti Brüksel’e gitti.

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6 Şubat tarihinde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın corona virüs testi pozitif çıkmıştı. Bakan Akar’ın yaptırdığı son PCR testinin negatif çıktığını duyuruldu.

“ÇOK ŞÜKÜR NEGATİFE DÖNMÜŞTÜR”

Milli Savunma Bakanlığı’nın resmi sosyal medya hesabından açıklama yapan Akar, “Hafif belirtilerle geçirdiğimiz rahatsızlık sonrasında testlerimiz çok şükür negatife dönmüştür. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugün NATO Savunma Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere Brüksel’e gideceğiz. Bu süreçte arayan, soran ve dualarını eksik etmeyen değerli büyüklerimize, dost ve kardeşlerimize, vatandaşlarımıza, silah ve mesai arkadaşlarımıza teşekkür eder; sevgi, saygı ve şükranlarımı sunarım” dedi.

BRÜKSEL’E GİTTİ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e ulaştı.