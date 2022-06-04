Cumhur İttifakı arasında ‘arıtma tesisi’ kavgası: Haddini bil!

Elazığ İl Özel İdaresi Genel Meclisi'nde Haziran ayı görüşmelerinde Sivrice ilçesinde olan ve atıl halde olduğu öne sürülen arıtma tesisi Cumhur İttifakı üyeleri arasında tartışmaya neden oldu.

Evren DEMİRDAŞ

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Elazığ İl Özel İdaresi Genel Meclisi üçüncü oturumunda Sivrice ilçesinde bulunan ve atıl durumda olduğu ileri sürülen arıtma tesisi Cumhur İttifakı üyeleri arasında tartışmaya neden oldu.

MHP'li meclis üyesi Osman Dilek'in arıtma tesisinin atıl olduğuna dair raporu mecliste okumasına rağmen AKP'li meclis üyelerinin tesiste bir sorun olmadığını iddia etmesi mecliste gerginliğe sebep oldu.

“DENSİZ DENSİZ KONUŞUYORSUN”

AKP meclis üyesi Sedat Uyanık'ın “3 gün sonra diyorsunuz ki orada şunlar konuşuldu. Oradaki muhatapların cevap vermesi lazımdı 3-5 gün sonra benim aklıma geldi ben çıkayım böyle bir cevap vereyim yakışıksız değil” sözlerine MHP'li Osman Dilek, şu yanıtını verdi:

*İdare binanın atıl durumda olduğu idare binasının içerisinde çöp yığınlarının olduğu, tesiste görevli personelin olmadığı tesise giriş kapılarının açık olduğu görülmüştür.

*Kötü yönetim sayesinde atıl duruma gelen tesis idarecilerin hakkında idareciler hakkında soruşturulmanın başlatılması gerekmektedir diye bir rapor yazılmış ve rapor meclise gelmiş ve oylanarak meclis kararıyla teyit edilmiştir.

*Basında bu konuyla ilgili haber çıktığı için buradaki kişiler bu haberin yalan olduğu yönünde kürsüden beyanda bulunuyorlar.

*Ben şimdi buradan sesleniyorum, burada komisyonun metin kararı olmasına rağmen 2020 yılından bugüne kadar ne yaptınız?

*Burada bize iftira atanların yalanını ortaya çıkardım ben hiç kimseyi suçlamadım. İftira atılmış iftira belgesi işte burada.

*Neyi savunuyorsun sizde işin içerisindesiniz eksikliler varmış. Devletin görevi eksiklikleri gidermek densiz densiz konuşuyorsun haddini bil.

*Ben fikir beyan etmiyorum diyorum ki belge budur. Seninle ne alakası var sen neden cevap veriyorsun. Çağır muhatabın gelsin cevap versin.

Meclis başkanı İbrahim Şerbet, AKP'li Uyanık ile MHP'li Dilek’in tartışmalarına, oturumu bitirerek son verdi.

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