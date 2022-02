Cumhur İttifakı arasında ‘imar’ tartışması: Suç işliyorsunuz

Elazığ İl Genel Meclisi toplantısı şubat ayı ikinci oturumunda Cumhur İttifakı olan AKP ve MHP arasında ‘imar’ tartışması çıktı. MHP Grup Başkanvekili Osman Dilek, "Biz kanunsuz bir şeyi imzalayamayız bunun bir sorumluluğu var. Siz buna imza atabilir misiniz? DSİ yazı vermemiş, tarım il müdürlüğü yazı vermemiş siz buraya nasıl ‘imara uygundur’ derseniz. Suç işlemiş olursunuz” diyerek AKP’lilere tepki gösterdi.

Evren DEMİRDAŞ

Elazığ İl Genel Meclisi toplantısı şubat ayı ikinci oturumunda Cumhur İttifakı üyeleri arasında imar gerginliği yaşandı. AFAD'ın kurum görüşleri almadan dere yatağına ve mera alanlarına konut yaptığını belirten MHP Grup Başkanvekili Osman Dilek, kurum görüşleri alınmadan meclise gönderilen önergelerin hukuka aykırı olduğunu söyledi. AKP il genel meclis üyesi Turgay Aksoy ise, vatandaşın mağduriyetinin giderilmesi için AFAD'ın böyle bir yol izlediğini savundu.

“DERE YATAĞINDA YAPILAN EVLERİN HESABINI KİMSE VEREMEZ”

Deprem sonrasında köy konutlarının yapımıyla ilgili sıkıntıların devam ettiğini belirten MHP Elazığ İl Genel Meclis üyesi Osman Dilek, “Bu konutlar yapılmış fakat bu konutlarda yapılmadan alınması gereken kurum görüşleri temin edilmemiş. Konutlar bittikten sonra meclise göndermişler ki bu yapımlara onay verelim. Yapılan konutların bir kısmı tescil dışı alanlara yapılmış, bir kısmı dere yatağına yapılmış, bir kısmı mera arazisine yapılmış. Takdir ederseniz ki tescil dışı alan kaldırılmadan siz orada bir yapılanmaya gidemezsiniz. Dere yatağına, mera vasfını yitirmiş yazısı alınmadan siz oralara konut yapamazsınız. Ama maalesef üzülerek söylüyorum bunların hiçbiri tamamlanmadan bu konutlar yapılmış. Bu konuyla ilgili gerekli yerlere biz ilettik. Fakat ne hikmetse yine alelacele bunları buraya gönderiyor. Dere yatağına yapılan konutlarla ilgili DSİ görüş bildirmemiş ama bize bu konutların imarını onaylayın diyorlar. Bundan sonra bu dosyaların meclise göndermesinler sıkıntılı işler bunlar. Kar yağdı, yarın sel olur sonra dere yatağında yapılan evlerin hesabını kimse veremez. Devletin bütçesinden bu paralar çıkıyor yer tespitleri yapılırken önce kurum görüşleri alınsın bu doğrultuda konutlar yapılsın yoksa büyük bir sıkıntı ve felaket bekliyor. Biz kanunsuz bir şeyi imzalayamayız bunun bir sorumluluğu var siz buna imza atabilir misiniz? DSİ yazı vermemiş, tarım il müdürlüğü yazı vermemiş siz bura nasıl ‘imara uygundur' derseniz. Suç işlemiş olursunuz. Vatandaş köyde depremde ağır hasar almış evini yıkıyor yerinde ev yapıyor. Kaçak yapı statüsünde olduğu için burada yazısı yazılıyor ve depremzedeye ceza kesiliyor. Vatandaşa nasıl ceza uygulanıyorsa orada konut yapanlara da aynısı yapacaksanız. Kanun eşitlik ilkesine dayanır” diye konuştu.

AKP'Lİ ÜYE AFAD'I SAVUNDU

Vatandaşın mağduriyetinin çözülmesi için AFAD'ın böyle bir yol izlediğini belirten AKP'li meclis üyesi Turgay Aksoy ise, “Bir deprem olduğu için orada kısa bir süre vatandaşın mağduriyetinin giderilmesi için kazandırılması lazım. Onun için devlet AFAD konutlarında böyle bir yol çiziyor. Diyor ki,' resmiyete takılmadan resmiyetin süreçleri çok uzun süreceği için orada ikamet eden vatandaşların mağduriyetini bir an önce gidermek için burada uygun bir şekilde ki bunu yaparken de derenin, meranın uygunluk durumuna bakarak binaları inşa ediyor. Ondan sonrada kurum görüşleri ondan sonra alıyor. Aciliyetteki maksatları budur. Ama resmiyete uygun daha öncede bütün kurumlardan görüş alarak bunları yapılmasında da bir sıkıntı yoktur almaları icap eder. Ama AFAD'ın izlediği yol genelde oradaki mağduriyeti bir an önce kaldırmak için o resmi işlemleri uzun süreceğinden vatandaşlara bir an önce binayı kazandırma gayesi içerisinde oldukları için böyle bir yöntem izlemişler” ifadelerini kullandı.

