Cumhur İttifakı, Milli Emlak’ı da dinlemedi

İBB Meclisi’nde Tuzla’daki 17 bin metrekarelik hazine arazisi için yapılan ve Cumhur İttifakı’nın oyları ile kabul edilen plan değişikliğine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı itiraz etti. Milli Emlak’ın planda kamu yararı bulunmadığı ve planlama ilkeleri açısından uygun olmadığı yönündeki itirazı, Cumhur İttifakı’nın çoğunluk oyları ile reddedildi.

Özlem GÜVEMLİ

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İstanbul Tuzla'da 17 bin metrekarelik Maliye Hazinesi'ne ait arazinin bir bölümü için İBB Meclisi'nde 2020 yılının ekim ayı oturumlarında plan değişikliği yapıldı.

Bölge Parkı'nın kuzeyinde bulunan yaklaşık 3 bin 100 metrekarelik alan akaryakıt istasyonu, 6 bin 300 metrekarelik arazi, ticaret ve hizmet alanı oldu.

İptal edilen park fonksiyonlarının yerine de hazineye ait olan ve konut alanında iki ayrı parselin 3 bin 600 metrekarelik ve 4 bin 300 metrekarelik bölümleri park ilan edildi.

İBB Planlama Müdürlüğü, plan ile kapatılan park alanlarına karşılık öneriline park alanlarının büyüklüklerinin aynı olmadığını ve azaltıldığını, aynı hizmet etki alanında kalmadığını, yaya erişim mesafesine uygun olmadığını vurguladı.

Bölge parkı niteliğindeki 2949 parselin kuzeyindeki alanın İBB tasarrufunda olmasına rağmen İBB Emlak Müdürlüğü'nden ve hazine mülkiyetindeki parsellere ilişkin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı'ndan görüş alınmadığına da dikkat çekildi.

Bu değerlendirmelere karşın plan değişikliği AKP-MHP grubunun oyları ile meclisten geçti.

MİLLİ EMLAK: KAMU YARARI YOK

Plan 2021 yılının şubat ayında itirazlar için askıya çıktı. İBB Planlama Müdürlüğü'nün görüş alınması gerektiğine dikkat çektiği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı askı sürecinde plana itiraz etti.

İtiraz başvurusunda hazine mülkiyetindeki iki ayrı parselin konut alanlarından park alanına alınmasının konut alanı bütünlüğünü bozduğu, yeni öneriler park alanının etki alanında kalmadığı, park alanlarında da bir bütünlüğün sağlanmadığı belirtildi.

Konut alanından park alanına yapılan fonksiyon değişikliğinde kamu yararı olmadığını ve planlama ilkeleri açısından uygun olmadığı vurgulandı.

İtiraz karara bağlanmak üzere İBB Meclisi'nin nisan ayı oturumlarında gündeme alındı. AKP-MHP grubunun çoğunlukta olduğu İmar ve Bayındırlık Komisyonu itirazı uygun bulmadı. Mecliste de itiraz oyçokluğu ile reddedildi.

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