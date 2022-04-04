Cumhur İttifakı’nda ‘encümen’ krizi: AKP’li başkan, meclis üyelerini sorguya çekti

AKP’li Elazığ Belediyesi nisan ayı meclis toplantısında meclis encümenleri seçimi yapıldı. 3 kişilik encümen seçimlerinde AKP 3 aday çıkarırken MHP ise 1 aday çıkardı. Yapılan oylama sonrasında AKP’nin 2 MHP’nin 1 adayı seçilmesi sonrasında AKP Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım tarafından yapılan olağanüstü toplantıda meclis üyelerine tepki gösterdiği ileri sürüldü.

Evren DEMİRDAŞ

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Elazığ Belediyesi nisan ayı meclis toplantısında yapılan üç kişilik encümen üyeliği seçimlerinde AKP'li meclis üyelerinin adaylardan Gülersem Çopur'a oy vermemesi parti içerisinde krize yol açtı.

AKP'nin meclisteki çoğunluğuna rağmen MHP meclis üyesi Suat Yaşa'nın encümenliğe seçilmesi tepkilere neden oldu.

Meclis toplantısının ardından AKP Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım tarafından meclis üyeleri olağanüstü toplantı yaparak meclis üyelerine tepki gösterdiği iddia edildi.

AKP'Lİ MECLİS ÜYELERİNDEN İLGİNÇ SAVUNMA

AKP'li kaynaklardan alınan bilgiye göre, belediye meclisinin encümen üyeleri seçiminde AKP'li meclis üyesi Gülersem Çopur'un çizik yemesi ve MHP'li meclis üyesi Suat Yaşa'nın encümen üyeliğine seçilmesinin ardından AKP Elazığ il başkanı Şerafettin Yıldırım, AKP'li meclis üyelerini olağanüstü toplantıya çağırdı.

Toplantıda kamera kayıtlarına bakılacağı, oy verme pusulasındaki yazıların tek tek inceleneceğinin ifade edilmesinin ardından üç belediye meclisi üyesinin yanlış oy kullandıklarını beyan ettikleri kaydedildi.

İki meclis üyesi ‘biz seçimi karıştırdık, denetim komisyonu seçimi zannediyorduk' diye savunma yaparken, bir diğer meclis üyesi ise ‘bana o anda telefon geldi benim yerime o anda yanımda olan MHP meclis üyesi oy kullandı o da MHP üyesine oy vermiş' dediği öğrenildi.

ENCÜMEN SEÇİMLERİNDE AKP FİRE VERDİ

Belediye meclisinde yapılan 3 kişilik encümen üyeliği seçiminde AKP 15, MHP 10, İYİ Parti ve bağımsız 1 meclis üyesi oy kullanmış ve AKP'den Sami Güzel 14, Habip Yalçın 13, Gülersem Çopur 11 oy alırken MHP'li Suat Yaşa 14 oy almıştı.

Yapılan seçimin ardından AKP'den iki MHP'den bir üye encümenliğe seçildi.

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