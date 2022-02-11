Cumhurbaşkanı Erdoğan: 5 doz aşının çok faydası oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, corona virüs sürecine dair "5 doz aşının çok faydası oldu" diye konuştu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını kıldığı Çamlıca Camii’nin çıkışında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Corona virüsü nedeniyle izolasyonda olan Erdoğan, bu sürecin ardından ilk kez kameralar karşısında geçti…

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

* Aşılarımı yaptırdığım için corona virüsü rahat atlattım. 4-5 gün içerisinde negatife döndüm. Bugün de cuma ile birlikte halkımla buluşayım istedim.

* Ben 2 Sinovac, 3 de Biontech oldum. Bu aşıların tesiri ile rahat bir şekilde ve kısa zamanda bunu geçirmiş oldum.

* 4-5 gün içinde biz negatife döndük. Bugün de cuma ile birlikte halkımla bütünleşeyim istedim.

“NE KIRGINLIK, NE BİTKİNLİK OLMADI”

* Pazartesi nasip olursa BAE’ye de bir seyahatim olacak. Şu an bu süreç içinde de ne kırgınlık ne yorgunluk ne bitkinlik olmadı.

*Evimde de çalışmalarımı, uluslararası, ulusal hepsini aynı şekilde yürüttük. Ankara’da arkadaşlarımla olamadım ama İstanbul’dan sürekli irtibatı sürdürdük.

“O BENİ YALNIZ BIRAKMAZ”

* Eşim henüz atlatamadı ama rahatsızlığı inanıyorum ki pazartesi gününe kadar geçer. Seyahate beraber gitmek gerekiyor, o beni yalnız bırakmaz.

ELEKTRİK FATURALARI

*Muhalefetin anlattığı, yaygara kopardığı gibi durum söz konusu değil. Batıda şu anda elektrik fiyatları, doğalgaz fiyatları nerelerde, bizde ise biz şu anda vatandaşımızı çok daha rahatlatmak için elimizden gelen her türlü gayreti yaptık, her türlü indirimi uyguladık, uygulamaya da devam ediyoruz. Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz.

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