Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Suudi turist gelecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suudi kardeşlerimizin Türkiye'ye gelişi artacaktır. Bunu Muhammed Selman ile yaptığımız görüşmede de ele aldık. Ben turizm mevsiminin çok çok önemli geçeceğine inanıyorum" diye konuştu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram namazının ardından Çamlıca Camii'nde cemaatle bayramlaştı. Erdoğan, bayram namazı sonrasında açıklamalarda bulundu…

Erdoğan’ın açıklamalarından satırbaşları:

*Sabrın sonu selamettir, pandeminin ardından hep birlikte bayram namazını kıldık. Aldığım rakamlara göre 25 bin kişiyle bayram namazımızı kıldık.

*Bayram birlik ve beraberliktir. Komuta kadememiz de Şanlıurfa’da bir araya geldiler. Tugay komutanlarımız da orada. İçişleri bakanımız da yine orada. Bu birlik ve beraberliğimiz artarak devam etsin.

ERDOĞAN, PUTİN İLE GÖRÜŞECEK

*Cumartesi günü İbrahim Kalın Bey, İçişleri Bakan Yardımcısı Sedat Bey Kiev’e gittiler. Zelenskiy ile görüştüler.

*Bu hafta içinde sayın Putin ile bir görüşme yapacağız. İnşallah bu süreci hızlandırarak, Maripol’deki tahliyeleri nasıl hızlandırırız bunun gayreti içinde olacağız. Hububat ihracatında bizden destek istiyorlar.

*Bunların da önünü açacağız. Ama birinci derecede tahliyeleri hızlandırma süreci var. İstanbul ya da Ankara’da liderleri bir araya getirmektir. Çözüm Türkiye olacaktır.

SUUDİ ARABİSTAN ZİYARETİ

* Suudi Arabistan-Türkiye ilişkileri çok farklı bir konuma gelecek. Ve bunu Muhammed Bin Selman’la yaptığımız ikili görüşmelerde de ele aldık.

*Ve bu konuda Suudi Arabistan’dan gelecek olan inşallah kardeşlerimizin Türkiye’deki onların turizm anlayışı çok olumlu olduğu için de bu yaklaşım Türkiye’ye farklı yansıyacak.

*Bundan dolayı ben bu turizm mevsiminin Türkiye’de çok çok olumlu geçeceğine inanıyorum.

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