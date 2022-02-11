Cumhurbaşkanı Erdoğan elektrik ve doğalgaz faturalarını değerlendirdi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, elektrik ve doğalgaz fiyatlarında muhalefetin "yaygarasını koparttığı" gibi bir durumun söz konusu olmadığını söyledi.

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Türk Lirası’nın geçen yılki keskin değer kaybının ardından gıda ve enerji fiyatlarındaki artışın tüketicilerin gerileyen alım gücü üzerinde etkileri yakından izleniyor. Elektrik fiyatına yıl başında yapılan yüzde 120’nin üzerindeki zammın ardından ülke genelinde birçok zam yapılmaya devam ediliyor.

Fiyatlardaki artış muhalefet tarafından da eleştirilirken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu zamlar geri çekilinceye kadar elektrik faturasını ödemeyeceğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, corona virüsü atlatmasının ardından cuma namazını bugün Büyük Çamlıca Camii'nde kıldı. Namazın ardından kendisini bekleyen gazetecilerin gündeme ilişkin soruları üzerine, Erdoğan “Muhalefetin elektrik ve doğalgaz konusundaki spekülatif gayretlerini boşa çıkarmak gerekiyor. Muhalefetin yaygarasını kopardığı gibi bir durum söz konusu değil… Biz vatandaşı çok daha rahatlatabilmek için her türlü indirimi uyguladık, uygulamaya devam ediyoruz. Vatandaşımızı enflasyona ezdirmedik ezdirmeyeceğiz” diye konuştu.

Öte yandan bugün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrik dağıtım sektörü temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantı sonrasında Dönmez’in açıklama yapması bekleniyor.

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