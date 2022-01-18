Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Türkiye’ye gelebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile iki ülke arasında imzalanan anlaşmaların ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirebileceğini belirterek, "Sayın Herzog'la yapmakta olduğumuz görüşmeler var, belki Türkiye'ye bir ziyareti olabilir. Başbakan sayın Benet'in bu noktalarda olumlu bazı yaklaşımları var. Hedef olumlu yaklaşımlarla bir yere varmak" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları:

* İşbirliğimizin geldiği aşamayı kapsamlı şekilde ele aldık. Başta Balkanlar olmak üzere bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunduk. 2021 ilişkilerimiz açısından müstesna bir yıl oldu. Sırbistan ise Alanya ve Bursa’da Türkiye’deki fahri konsolosluk sayısını 5’e çıkardı. Salgının etkilerine rağmen ticaret hacmimiz rekor kırmaya devam ediyor.

* Hedefimiz 5 milyar doları yakalamaktır. Önümüzdeki dönemde icra edilebilecek müşterek projeler hakkında fikir teatisinde bulunduk. 1300’den fazla Türk şirketi Sırbistan’da faaliyet gösteriyor ve yaklaşık 8 bin kişiye istihdam sağlıyor.

* Yatırımlarımızın toplam değeri 1 milyon dolardan 250 milyon dolara yükseldi. Türkiye olarak biz de ülkemizde yatırım yapmak isteyen Sırp yatırımcılara gereken her türlü desteği sağlamaya devam edeceğiz. TİKA bugüne kadar Sırbistan’da 323 proje ve faaliyet gerçekleştirdi. Anadolu Jet aralık ayında Ankara-Belgrad seferlerini başlattı. Sırbistan’daki 3 havaalanından da ülkemize doğrudan seferler gerçekleştirilir hale geldi. Görüşmemizde Balkanların barış ve istikrarına atfettiğimiz önemi güçlü şekilde teyit ettik.

* Sırbistan’ın Bosna-Hersek’in egemenliğine verdiği destek bölgemizin barış ve istikrarı bakımından çok önemlidir. Bosna-Hersek’teki krizin aşılması için uluslararası camianın birlikte hareket etmesi gerektiği aşikardır. Türkiye olarak Balkanlar’da gerilimin azaltılması için elimizden gelen çabayı göstermeye devam edeceğiz.

“TÜRKİYE OLARAK ELİMİZDEN GELENİ YAPARIZ”

Bana göre Amerika’nın geri çekilme kararı mali analizlerden sonra, maliyet analizlerinde kendileri için fayda görmedikleri için bu kararı aldılar. Berat Bey’in bakan olduğu zaman İsrail’le görüşmeler yapılıyordu ve bu görüşmelerde de İsrail buradan çıkacak gazla ilgili Türkiye üzerinden Avrupa’ya götürülmesi konusunda belli bir hedefe varılmıştı. Şu anda bunu yine gerçekleştirebiliriz.

* Sayın Herzog’la yapmakta olduğumuz görüşmeler var, belki Türkiye’ye bir ziyareti olabilir. Başbakan sayın Benet’in bu noktalarda olumlu bazı yaklaşımları var. Hedef olumlu yaklaşımlarla bir yere varmak. Bu olumlu yaklaşım kazan-kazan esasına dayalı olduktan sonra biz Türkiye olarak elimizden geleni yaparız.

* Siyasetçiler olarak kavga için yokuz, barış için varız; petrol barışın bir aracı olacaksa bunu kullanırız. Ama barışın aracı olmayacaksa karar her ülkenin kendisine aittir. Sondaj, sismik araştırma gemilerini boşa almadık. Bu çalışmalarla beraber milletimize, bölgeye İnşallah imkanlar sağlamanın gayretinde olacağız.

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