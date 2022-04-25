Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrası açıklama yapıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sona eren kabine toplantısının ardından açıklama yapıyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında gerçekleştirilen kabine toplantısı sona erdi.

1.5 saat süren toplantıda yurt içi ve yurt dışındaki gelişmelerin yanı sıra Ramazan Bayramı tatili süreci de ele alındı.

“FİYAT ARTIŞLARININ CAN YAKICI OLDUĞUNUN FARKINDAYIZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı sonrası yaptığı açıklamada şunları belirtti:

* Hem daha çok çalışmak hem daha çok şükretmek için sayısız sebebimiz olan bu dönemden ülkemizi suhuletle çıkarmanın gayreti içindeyiz. Bu muhataralı dönemi her alanda yeni atılımın vesilesi haline dönüştürmekte kararlıyız.

* Doğalgaz ve elektrik olmak üzere pek çok üründe pek çok sübvansiyonlarla vatandaşımızı korumamıza rağmen fiyat artışlarının can yakıcı olduğunun farkındayız.

* Kur tuzağıyla yaşanan ve panik yapan dalgalarla uğraşmak zorunda kaldık. Aldığımız tedbirlerle kurun istikrarını sağlamış olsak da yükselişin fiyatlar üzerindeki etkisi kalıcı olmuştur.

* En çok üzüldüğümüz nokta kimi açgözlülerin ülke içinde fiyatların aşırı yükselterek haksız kazanç peşine düşmeleridir.

YAŞLI VE ENGELLİ MAAŞLARI ERKEN YATIRILACAK

* Engelli, yaşlı, dul, yetim, şehit yakını ve gazi gibi kesimlere yönelik özel desteklerimiz de var. Bu vesile ile Ramazan bayramı günlerine denk gelen yaklaşık 1,5 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli maaşlarını öne çekerek Cuma gününden itibaren ödeyeceğimizi paylaşmak istiyoruz.

* 15 milyar liralık ilave sosyal yardım destek paketi çalışmalarının sonuna gelinmiştir. İnşallah yakında uygulamaya geçeceğiz.

* Küçük engeller bizi büyük hedeflere ulaşmaktan alıkoyamayacak. Son 10 yılda nice toplumların felaketine, nice devletlerin yıkılmasına yol açan senaryolar ülkemizde başarıya ulaşamayacak.

* Kendi güvenliklerini, refahlarını güvence altına almak için bu milletinin enerjisini söndürenlerin devri geri gelmeyecek. Bizim için artık büyük ve güçlü Türkiye var.

* Türkiye’nin geldiği yeri ve önündeki fırsatları görmemek için ya bu ülkeye husumetli olmak ya da kalbi ve ruhu kararmış olmak gerekir. Milletimizin akıl, vicdan, ahlak, sağduyu, feraset sahibi her ferdi ülkemizin nereden nereye geldiğini iyi biliyor.

* Sabredersek, azmedersek, devam edersek, sağlam durursak bu yolun sonu Cumhuriyetimizi kuran Gazi Mustafa Kemal’in ‘muasır medeniyet seviyesinin üstü’ diye tarif ettiği büyük ve güçlü Türkiye’ye çıkıyor.

* Meclisimizin açılışının 102. ve Cumhuriyetimizin ilanının 99. yıldönümüne ulaştığına ulaştığımız şu dönemde artık bu kısır döngüyü kırmakta kararlıyız. Rahmetli Menderes ‘Yeter söz milletin’ diyerek tek parti faşizmine ilk darbeyi vurmuştur. Rahmetli Özal ‘çağ atlayan Türkiye’ diyerek ilk gediği açmıştır. Bizde ‘durmak yok yola devam’ dedik, tahkim ettik, güçlendirdik.

“ENFLASYONU DA YENECEĞİZ”

* Ülkemizi vesayetin zincirlerinden kurtardık, enflasyonu da yeneceğiz. Ülkemizi darbelerin utancından kurtardık, hayat pahalılığın da üstesinden geleceğiz. Terör örgütün pençesinden kurtardık, çarşı pazarın ateşini de söndüreceğiz.

* İnsanımızın yüreğindeki sıkıntıların hepsini de çözeceğiz. Çünkü biz ülkeye, bu millete güveniyoruz. Biz kendimize güveniyoruz. İçeride ve dışarıda da karşımızda neyin olduğunu, nasıl mücadele edip, sonuç alacağımızı gayet iyi biliyoruz.

* Dünyada da, bölgemizde de, Türkiye’de de ne olup bittiğinden gelişmelerin ne olduğundan habersiz olarak varsın sandalye, masa kavgasıyla kendilerini avutup dursunlar. Bu toprakları bin yıldır kanlarıyla yoğurarak vatan yapan ecdadın emanetine 85 milyon olarak hep birlikte sahip çıkıyoruz.

1915 OLAYLARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

* Malazgirt’ten İznik’e, Konya’dan Söğüt’e, Bursa’dan Edirne’ye, İstanbul’dan Ankara’ya kadar uzanan bu ulusun her tarihiyle gurur duyuyoruz. Galiçya’dan Libya’ya kadar uzanan geniş coğrafyada verdiğimiz savaşların hiçbirinde utanç verici sahne göremezsiniz, bulamazsınız.

* Çekilmek zorunda kaldığımız coğrafyanın tamamında dünyanın en iğrenç ve en vahşi katliamları gerçekleştirmişlerdir. Medeniyet mirasımızın tüm unsurları hedef alınmıştır. 150 yıl önce içinde 500 caminin bulunduğu binlerce ecdat yadigarı esere ev sahibi yapan şehirlerde bugün numunelik haricinde bir şey bulamazsınız.

* Kırım’dan Kafkaslar’a, Balkanlar’dan Kuzey Afrika’ya kadar geniş coğrafyadan Anadolu’ya gelebilenler gelmiştir. Geride kalanların önemli kısmının canı da malı da gitmiştir. 600 asırlık cihan devletinin varlık yokluk savaşı sürerken Anadolu’daki Ermeniler yabancı devletlerin kışkırtması ve donatmasıyla isyan başlatıp Müslüman ahaliye saldırdı. Ermeni çetelerin yaptığı katliamların sergiledikleri mezalimin kanıtları hâlâ canlıdır.

* İnancı ve kökeni ne olursa olsun tek bir masum insanın tek bir sivil insanın öldürülmesi trajedidir. Hayatlarını kaybetmiş olan Osmanlı Ermenileri için üzüntülerimizi, taziyelerimizi bildirmeyi vazife olarak görüyoruz. Yıllardır bu hassasiyeti kamuoyuyla paylaşıyoruz.

ABD BAŞKANI BIDEN’A SERT TEPKİ

* Çeşitli ülkelerin yönetimleri ve parlamentoları tarafından güya tanınan Ermeni iddialarına ilişkin ifadelerin nezdimizde hiçbir hükmü yoktur. ABD Başkanı’nın açıklamasını bu şekilde görüyor, tamamı yalan, yanlış bilgiler üzerine kurulduğu için üzerinde durmuyoruz.

* Sayın Biden’ın bu tarihi gayet iyi bilmesi lazım. Bunları bilmeden Türkiye’ye kalkıp da meydan okumasını bizim bağışlamamız mümkün değildir. Türk ve Ermeni halkları arasındaki düşmanlığı tahrip etmek için sergilenen bu riyakarlığın en büyük zararının Ermeni toplumunun gördüğü ve göreceği unutmamalıdır.

“PARLAMENTONUN MENSUBU OLMAYA YAKIŞTIRAMIYORUZ”

* Bu densizliğin, kendi ülkemizin meclisinde milli iradenin tecelligahı olan yüce kurumda sergilenmesi saygısızlığın ötesinde açık bir ihanet olarak görüyoruz. Geçmişte kimi zaman sözlü olarak ortaya konulan bu ihanetin kanun teklifi seviyesine yükseltilmiş olması, ister istemez bu alçakları kimlerin desteklediği sorusunu akıllara getirmektedir.

* Biz de bunları bu parlamentonun mensubu olmaya yakıştıramıyoruz. PKK terör örgütünün parlamentodaki uzantısı durumunda olan bu hainlerin her şeyden önce bu milletin vergi ve ücretleriyle beslenmesine benim milletim artık tahammül edemiyor. Ermeni isyanlarında Kürt kardeşlerimizin yaşadığı yerlerde de çok büyük kayıplar verilmiştir. HDP’nin onları katleden Ermeni çeteciliğinin borazanlığını yapmasının takdirini milletimize bırakıyoruz.

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