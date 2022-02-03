Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ‘Osman Kavala’ açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna ziyareti öncesi açıklama yaptı. Avrupa Konseyi'nin Osman Kavala kararına ilişkin konuşan Erdoğan, "Bizim mahkemeleri tanımayanları biz tanımayız. Bunu çok net söylüyorum. Bizim mahkemelerimizin vermiş olduğu kararlar var. AİHM ne demiş, Avrupa Konseyi ne demiş, bizi çok ilgilendirmiyor" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna ziyareti öncesi Esenboğa Havalimanı’nda basın toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

* Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’in davetine icabetle Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey’in onuncu toplantısını gerçekleştirmek üzere biraz sonra Kiev’e hareket edeceğiz.

* Bugün aynı zamanda Ukrayna ile tesis ettiğimiz diplomatik ilişkilerin 30. yıldönümüdür. Bu ziyaretimiz bizim için ayrı bir önem taşımaktadır.

* Konsey toplantımıza da başkanlık edeceğiz. İkili ilişkilerimizi tüm boyutlarıyla gözden geçireceğiz. Muhtelif alanlarda anlaşmalara imza atarak ilişkilerimizi daha da güçlendireceğiz.

* Ukrayna ile ilişkilerimiz son yıllarda ciddi mesafeler katemiştir. Salgına rağmen geçen sene 2 milyona yakın Ukraynalı dostumuzu Türkiye’de ağırlayarak yeni bir rekora imza attık. İkili ticaretimiz de 2020 yılına göre yüzde 60 arttı.

* İhtilafın barışçı yollarla çözülmesi gerektiği aşikardır. Bölgemizde barış ve güven ortamının tesisi amacıyla üzerimize düşeni yapacağız.

İSRAİL İLE NORMALLEŞME ADIMLARI

İsrail Cumhurbaşkanı Yitzak Hertzog'un ne zaman geleceğinin ve ziyaretin ne kapsamda olacağının sorulması üzerine cevap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan ,şu ifadeleri kullandı:

* Mart ayının ortalarında inşallah bu ziyaret gerçekleşecek ve bu ziyaret ile beraber ikili ilişkilerimizi geleceğe yönelik çok daha farklı bir zemine olumlu istikamette oturmanın gayreti içinde olacağız. Bizim bu yaklaşımımız aynı şekilde İsrail tarafında da mevcuttur.

* Belki de Sayın Hertzog'un gelmesinden önce de onların özel temsilcilerinin bize geldiği gibi biz de özel temsilcimizi İsrail'e göndererek bir ön çalışmayı arkadaşlarımızla yapacak ve buna göre de süreci başlatacağız” açıklamasında bulundu.

KAVALA KARARI

Osman Kavala dosyasının AİHM'e intikal sürecinin başlatılmasının sorulması üzerine cevap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

* Özellikle Türkiye'nin başta ilk derece mahkemeleri olmak üzere açık ve net söylüyorum. Bizim mahkemelerimizi tanımayanları biz de tanımayız.

* Bunu çok açık ve net söylüyorum. Şuan da bizim mahkemelerimizin bu konu hakkında vermiş olduğu bir karar var.

*Eğer bu konuda AİHM ne demiş, Avrupa Konseyi bu konuda ne demiş, bu da bizi çok ilgilendirmiyor.

*Çünkü biz kendi mahkemelerimize saygı duyulmasını bekliyoruz. Bu saygıyı duymayanlara da kusura bakmasınlar bizim saygımız olmayacaktır.

DONARAK ÖLEN MÜLTECİLER…

Yunanistan sınırında 12 göçmenin donarak vefat etmesinin sorulması üzerine cevap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

* Her şeyden önce 12 tane insanı orada dondurarak ölümüne seyirci kalmak, öyle yenilir ve yutulur bir şey değil. Fakat Yunanistan'ın bu alışılmış tavrını ilk defa yaşamıyoruz.

* Botları şişlenerek batırılan ve ölüme mahkum edilen nice insanlar oldu bugüne kadar. Şişlenmek suretiyle botların batırılması ve buradaki insanların ölüme mahkum edilmesi Yunanistan'ın bu insanlara yönelik alışılmış tavrının ne olduğunu göstermesi bakımından önemli.

*Maalesef Yunan medeniyetinin bir göstergesiymiş gibi bir yapı var. Bu konuda bugüne kadar AB hep sessiz kalmıştır, dünya sessiz kalmıştır ve bundan önceki adetlerini de değiştireceklerine ben hiç ihtimal vermiyorum.

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