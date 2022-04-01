Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gençlere: İmkanınız olursa dünyayı gezin

Geçtiğimiz günlerde vatandaşlara manda yoğurdu tüketin önerisinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kez de gençlere farklı kültürleri tanıyın tavsiyesinde bulundu. Erdoğan, "Yakın çevrenizden başlayarak ülkemizi, imkanınız olursa dünyayı gezip görmek, farklı kültürleri tanımak için şartlarınızı zorlayın" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih Belediyesi Merkez Kütüphanesi’nde düzenlenen “Fatih’te Genç Projeler” programında konuştu.

Erdoğan’ın açıklamasından satırbaşları:

*Bizim gençliğimizde maalesef böyle herkesin rahatça ulaşabileceği güzel kütüphaneler spor merkezleri yoktu. Nereyi bulursak orada ders çalışarak sınavlara hazırlanan bir nesildik.

* Üstelik yokluklara ilave olarak bir de bizim gençlik yıllarımızda ideolojik çatışmaların yol açtığı huzursuzluk iklimi vardı buna rağmen kendimizi fikri olarak geliştirme faaliyetlerimizi sürdürdük.

*Gerçekten de ülkemizi medeniyet değerlerimizi dünyayı anlamaya çalışan bir gayretin içindeydik.

*Bugün dönüp baktığımda ülkemizin son 40 yılda sahip olduğu kazanımların hepsinin de öncülüğünü zor şartlarda kendini yetiştiren bu neslin yaptığını görüyorum.

*Sizler maddi altyapı ve teknolojik imkanlar bakımından çok şanslısınız ancak bu imkanların aynı zamanda dikkatinizi dağıtma riskinin işinizi zorlaştırdığı da bir gerçektir.

*İnternet mecraları özellikle de sosyal medya sağladığı kolaylıklar yanında doğru ve kararında kullanılmazsa adeta bir bataklık gibi içine düşeni yutup yok edecek tehditleri de içinde barındırıyor.

GENÇLERE SESLENDİ…

“İnternet, sosyal medya ve benzeri alanlardan istifade ederken gerçek hayattan kopmamalarını istiyoruz” diyen Erdoğan, şu önerilerde bulundu:

*Mesela kağıda basılı kitapları masanızdan, çantanızdan asla eksik etmeyin. Spora mutlaka her gün düzenli olarak vakit ayırın.

* Demli bir çay veya güzel bir aromalı kahve eşliğinde yapılan karşılıklı sosyalleşmeyi asla ihmal etmeyin.

*Yakın çevrenizden başlayarak tüm şehirleriyle ülkemizi, imkanınız olursa dünyayı gezip görmek, farklı kültürleri tanımak için şartlarınızı zorlayın.

*Bunları yaptığınızda diğer mecraların önünüzde bambaşka kapılar açtığını göreceksiniz.

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