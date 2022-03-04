Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ‘iyi hal indirimi’ açıklaması

"Kadına şiddetle mücadelede yeni reform paketi'ni en kısa sürede Meclis gündemine getireceklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sadece takım elbise ve kravat takarak sergilenen tiyatrovari hareketler indirim gerekçesi olmayacaktır. İşkence ve eziyet gibi suçların cezası artırılacaktır" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde KADEM 4. Olağan Genel Kurulu’nda konuştu.

Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

* Derneğimizin 4. genel kurulunun ülkemize ve özellikle de kadınlarımıza hayırlar getirmesini Allah’tan diliyorum.

*İlahi takdirden kaynaklanmayan her meselenin çözümü gayretle mümkündür. KADEM bünyesinde gerçekleştirilen çatışmaların demokrasi, hak, adalet, mağduriyet gibi kavramlar çerçevesinde yoğunlaşmasının sebebi de bu yaklaşımdır.

*Kadınların haklarını savunmak, onları metalaştırarak değil, onların insan sıfatıyla zaten sahip oldukları haklarını teslim etmekle yapılır.

*Kadınların iş gücüne katılımını yüzde 27’ler seviyesinden yüzde 34’ler seviyesine çıkardık.

*Aynı şekilde kadın istihdamını 6 milyondan 10 milyon seviyesine getirdik. Üniversitelerimizdeki öğretim elemanları arasında kadınların oranı yüzde 51’e yaklaştı.

“TİYATROVARİ GÖRÜNTÜLER, TAKDİRİ İNDİRİM GEREKÇESİ OLMAYACAK”

*Ülkemizdeki kadın cinayetleri oran olarak Avrupa ülkelerinin çoğundan daha geridedir ancak bu tür hadiseleri sıfırlayana kadar kendimizi görevimizi yapmış sayamayız.

*Bir süredir Adalet Bakanlığımız yeni bir reform paketinin hazırlıklarını yürütmektedir. Taslağı üzerindeki çalışmaları biten bu paketi en kısa sürede TBMM'nin gündemine getireceğiz.

*Yeni düzenlemeyle artık kadına yönelik saldırılarda faillerin somut pişmanlık emaresi içermeyen hiçbir davranışı indirim nedeni olarak kabul edilmeyecektir.

*Sadece takım elbise giyip, kravat takarak, ellerini önünde birleştirip başını yana eğerek sergilenen tiyatrovari görüntüler, takdiri indirim gerekçesi olmayacaktır.

*Kasten öldürme, kasten yaralama, işkence ve eziyet gibi suçlar kadına karşı işlenmişse cezalar daha da artırılacaktır. Nikahlı veya boşanmış eşe karşı işlenen tehdit suçlarına verilecek cezaların da alt sınırı 6 aydan 9 aya çıkarılacaktır.

*Fiziken veya iletişim araçları vasıtasıyla yapılan ısrarlı takip eylemleri artık cezası 6 aydan 2 yıla kadar hapisle sonuçlanacak bir suç olarak işlem görecektir.

*Belli durumlarda bu suç için tutuklama kararı da verilebilecektir. Aynı şekilde eşe veya boşanılmış eşe karşı işlenen kasten yaralama suçları da katalog suç düzenlemesine dahil edilerek tutuklama kararları kolaylaştırılacaktır.

*Şiddet mağduru kadınlara talep etmeleri halinde baro tarafından ücretsiz avukat görevlendirilebilecektir.

*Tüm bu yeni düzenlemelerin de ülkemiz ve kadınlarımız için şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.

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