Danıştay MUÇEV’e dur dedi: Usulsüz kiralama devri bitti

Muğla kıyılarının Muğla Turizm Ticaret Ltd. Şirketi'ne (MUÇEV) kiralanmasına karşı açılan davada Danıştay, Çevre Bakanlığı’nca kıyıların kiralanmasıyla ilgili yönetmeliğin ilgili maddesinin yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.

Mustafa SARIİPEK

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Muğla'nın Datça ilçesinde doğa harikası kıyılarının Muğla Turizm Çevre Vakfı Turizm ve Ticaret Şirketi’ne (MUÇEV) kiralanmasına karşı açılan dava ile ilgili Danıştay, Çevre Bakanlığı'nca kıyıların kiralanması amacıyla pazarlık usulüyle yaptığı ihalelerin dayanağı olan yönetmeliğin ilgili maddesinin yürütmesinin durdurulmasına karar verdi. CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, “AKP iktidarının limitet bir şirket olan MUÇEV'e peşkeş çektiği Muğla kıyılarını bu şirketten temizleyeceğiz” dedi.

Yargıda hala umut olduğunu belirten Alban, “Yargıda hala umut var, adaleti yerine getiren savcılar ve hakimler var. MUÇEV'i yıllardır anlatıyoruz. Bu şirketin kamu kurumu olmadığını, yönetiminin ve yapısının kamuoyundan gizlendiğini hep gündeme taşıdık” diye konuştu.

YASALARA AYKIRI İŞLEMLER YAPILDI

Datça'nın doğa harikası kıyılarının kullanım hakkı, pazarlık usulü ihale ile 29 Haziran 2017'de 3 yıllığına MUÇEV'e kiraya verilmişti. Datça Belediyesi, 15 Mayıs 2020 tarihinde Muğla Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne başvuru yapmış, söz konusu kıyı alanlarını halkın serbestçe kullanımına açmak, vatandaşların günlük gereksinimlerini karşılayacak geçici yapıların hizmete sunulması için belediyeye tahsisini istemişti. Tahsis yapılamayacaksa ilçe sınırlarındaki sahiller için yapılacak ihalelerin tümünün içerik, gün, yer ve saatinin bir ay önceden Datça Belediyesi'ne duyurulmasını talep etmişti. Belediye bu başvurusunun reddedilmesi üzerine, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na karşı dava açmıştı. Bu sırada, Datça ilçesindeki Kargı Koyu, Kumluk, Ilıca ve Karaincir plajları sahil kesimlerinin kullanım hakkının 27 Temmuz 2020 tarihinde yapılan pazarlık usulü ihaleyle 10 yıllığına MUÇEV'e kiralanmasına karar verilmişti. İhalede tek isteklinin MUÇEV olması dikkat çekmişti.

YARGI MUÇEV'E ‘DUR' DEDİ

Davaya bakan Danıştay, Datça Belediyesi'nin başvurusunun reddedilmesini hukuka uygun görmedi. 2 Mayıs 2013'de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren “Tabiat Varlıkları ve Doğal Sit Alanları ile Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Bulunan Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yerlerin İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 55. maddesinin 4. fıkrasının c bendinin yürütmesinin durdurulmasına 2 Ekim 2021 tarihinde oy çokluğuyla itiraza kapalı şekilde karar verdi.

USULSÜZ KİRALAMA DEVRİ BİTTİ

Kıyılardaki işletmelerin kiralanmasına karşı açılan davalarda, bakanlığın pazarlık usulüyle yaptığı ihalelerin dayanağı olan yönetmeliğin ilgili maddesinin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmesiyle artık MUÇEV'e ihalesiz kiralama yapılamayacak.

Mürsel Alban, Danıştay kararının MUÇEV'e ait bütün işletmelerin sözleşmesinin iptali için yasal bir dayanak oluşturduğuna dikkat çekti. Muğla başta olmak üzere Antalya ve Edirne kıyılarında işletmeleri bulunan MUÇEV'i TBMM'de birçok kez dile getiren CHP'li Alban, “AKP bir kamu vakfı gibi göstermeye çalıştığı şirket eliyle adeta paralel bir belediye örgütlenmesi kurmuştu. Şimdi yargı kararı buna dur dedi. MUÇEV'in kıyılardaki bütün işletme ruhsatları iptal edilip, bu işletmeler belediyelere devredilmelidir” dedi.

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