Davutoğlu traktör üstünden seslendi: Fındıkta 65 liradan aşağısı geriye gidiş demektir
Sakarya'da üreticiye traktör üstünden seslenen Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, "65 liradan aşağı fındığa verilecek her fiyat geriye gidiş demektir. Sizin hakkınızı hukukunuzu koruyacağız” ifadelerini kullandı.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu bugün Sakarya ili Ferizli ilçesi Gölkent Mahallesi’ndeki çiftçiler ile bir araya geldi.
Çiftçiler Davutoğlu'nu traktörleriyle konvoy halinde, kornalarına basarak karşıladı.
Çiftçilere traktör üstünden seslenen Davutoğlu, “65 liradan aşağı fındığa verilecek her fiyat geriye gidiş demektir. Sizin hakkınızı hukukunuzu koruyacağız” dedi.
Ahmet Davutoğlu, bugün Sakarya'da partisinin il başkanlığı tarafından düzenlenen iftara katılacak.