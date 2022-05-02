Davutoğlu’ndan bayram mesajı: Asla karamsarlığa kapılmayın

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı, paylaştığı videolu açıklama ile kutladı. Davutoğlu, vatandaşlara, "Asla karamsarlığa kapılmayın" diyerek seslendi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Covid-19 dolayısıyla 2 senenin ardından yeniden misafirliklerin gerçekleştirileceği bir bayram olduğu için mutluluk duyduğunu dile getirdi. Davutoğlu, “Ancak bu sene de her gün artan fiyatlar, hayat pahalılığı Ramazan’ımızı da, bayramımızı da maalesef hakkıyla ve mutlulukla idrak etmemizi güçleştirdi” ifadelerini kullandı. ”

“BÜYÜK MUTLULUK DUYUYORUM”

Vatandaşların bayramını tebrik ederek konuşmasına başlayan Davutoğlu, “Ramazan Bayramı’nın milletimize, İslam dünyasına ve insanlığa hayırlar getirmesini rabbimden niyaz ediyorum. Son 2 senedir bayramlarımızı hakkıyla idrak edemiyorduk. Pandemi dolayısıyla misafirlikleri gerçekleştiremiyor, selamlaşırken bile maskelerin ardından selamlaşıyorduk. Bugünlerin geçip, gerçekten selam alıp verdiğimiz, birbirimizi ağırladığımız bayram günlerinin tekrar başlamasından büyük bir mutluluk duyuyorum” ifadelerini kullandı.

“İFAT, SAHUR SOFRALARINDA SIKINTI YAŞANDI”

Hayat pahalılığına ve vatandaşların yaşadığı zorluklara dikkat çeken Davutoğlu, “Ancak bu sene de her gün artan fiyatlar, hayat pahalılığı Ramazan’ımızı da, bayramımızı da maalesef hakkıyla ve mutlulukla idrak etmemizi güçleştirdi. Ramazan boyu iftarlardaydım Türkiye’nin her bir köşesinde. Çiftçilerimiz, esnafımız, işçilerimiz, emeklilerimiz, gençlerimiz, kadınlarımız, EYT’lilerimiz, herkes hayat pahalılığından şikayetçiydi. Yürekli muhabbetle doluydu ancak sofralar o muhabbeti yansıtan manzaraları maalesef yaşayamadı. İftar sofralarında, sahur sofralarında sıkıntılar yaşandı” diye konuştu.

“KİM ÖFKEYİ YAYARSA BAYRAM RUHUNA AYKIRI HAREKET ETMİŞ OLUR”

Davutoğlu, yurttaşlara seslenerek, “Asla karamsarlığa kapılmayınız. Bayramlar karamsarlık değili, iyimserlik günleridir. Kim ne derse desin, ne tahrik yaparsa yapsın, asla öfkeye, ötekileştirmeye, dışlamaya dayalı iklime teslim olmayın. Ülkemizdeki kim öfkeyi, nefreti, ötekileştirmeyi, dışlamayı yayarsa bayram ruhuna aykırı hareket etmiş olur” şeklinde sözlerini tamamladı.

“HAKKIYLA BAYRAMLARI İDRAK EDECEĞİMİZ NİCE BAYRAMLAR DİLİYORUM”

Davutoğlu, açıklama yaptığı videoyu, “Ramazan Bayramı’mız mübarek olsun. Hakkıyla bayramları idrak edeceğimiz, İslam dünyasının her köşesinden yükselen feryatların dineceği, ülkemizin huzur, mutluluk ve refahla buluşacağı nice bayramlar diliyorum” notu ile sosyal medya hesabından paylaştı.

İlginizi Çekebilir DEVA Partisi liderinden bayram mesajı

İlginizi Çekebilir Kılıçdaroğlu ailesinden bayram mesajı