Davutoğlu’ndan enflasyon tepkisi: Bu aziz millet size gereken cevabı verecek
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranlarına tepki gösterdi. Çarşıda, pazarda fiyatların sürekli arttığına dikkat çekerek TÜİK verilerinin gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Davutoğlu, "Siz kendinizi kandırmaya devam edin, az kaldı sandık gelecek bu aziz millet size gereken cevabı verecek" dedi.
TÜİK’in açıkladığı enflasyon verilerine bir tepki de Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’ndan geldi.
“TÜİK BİZİMLE DALGA GEÇMEYE DEVAM EDİYOR”
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Davutoğlu, “Çarşıda, pazarda fiyatlar sürekli artıyor, TÜİK bizimle dalga geçmeye devam ediyor. TÜİK'e göre aylık enflasyon yüzde 2.98 artmış, yıllık enflasyon ise yüzde 73.5. Siz kendinizi kandırmaya devam edin, az kaldı sandık gelecek bu aziz millet size gereken cevabı verecek” ifadelerini kullandı.