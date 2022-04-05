Davutoğlu’ndan Erdoğan’a ‘tavsiye’ tepkisi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'a da göndermede bulunarak, "Gençlere 'dünyayı gezin' diye tavsiye etmek kolaydır. Halka birtakım diyet tavsiyelerinde bulunmak kolaydır, ama milletle birlikte bu Ramazan günlerinde çekilen çileyi anlamak ve milletin dar imkanlarını en verimli bir şekilde kullanmak işte o zordur" dedi.

Hakan KAYA

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, katıldığı ‘Büyük İstanbul İftarı’ programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“HAKKININ, HUKUKUNUN GÖZ ARDI EDİLMEDİĞİ YENİ BİR ADALET SİSTEMİ TAAHHÜT EDİYORUZ”

İktidara geleceklerinde neler yapacaklarını açıklayan Davutoğlu, şunları söyledi:

* İktidara geldiğimiz ilk yıl içinde, ilk hedefimiz gelir adaletini sağlamak üzere AB standartlarında bir geçim alt yapısı kurmak üzere bütün ücretlilerin şartlarını iyileştirmek için bir bütçe planlaması yapmak olacak.

* 2016 yılında Türkiye’de asgari ücret AB’nin ortalamasıydı. Şu anda Türkiye’de asgari ücret AB’nin en düşük ücreti durumunda. Bütün bunların olabilmesi için üçüncü temel ilkemiz ötekileştirmeye karşı mutlak eşitlik.

* Geçim sıkıntısına karşı insan onuruna yarışır bir hayat standardı. Üçüncü ilkemiz de adalet. Başta gelir adaleti olmak üzere adalet ilkesinin yerleşmediği hiç bir toplumda barış huzur ve refah olamaz. Biz size, kimsenin hakkının, hukukunun göz ardı edilmediği yeni bir adalet sistemi taahhüt ediyoruz.

“MERKEZ BANKASI TECRÜBESİ OLMAYANLARIN ELİNE HAZİNEYİ ASLA VERMEYECEĞİZ”

Liyakate önem vereceklerinin altını çizen Davutoğlu, şöyle konuştu:

* Gelecek Partisi olarak bir Ramazan gününde şu taahhütte de bulunuyoruz: Biz emaneti ehline vereceğiz. Bir gün dahi Hazine tecrübesi, bir gün dahi maliye tecrübesi, bir gün dahi Merkez Bankası tecrübesi olmayanların eline, milletin emaneti olan Hazineyi asla vermeyeceğiz.

* Türkiye’de gerçekten emanetin ehline verilebilmesi için en başta gençlerimize taahhüt ederek söylüyorum, mülakatı kaldıracağız, gerçek anlamda ehliyetli gençlerin sisteme gelmesini sağlayacak şekilde liyakati temel alan bir yeni sistem getireceğiz.

“4-5 MAAŞLA KEYİF SÜREN SEÇKİN BİR EKİBİN OLDUĞU YERDE ADALET, HUZUR OLMAZ”

Davutoğlu, “Bir tarafta tek maaşla, fitre miktarıyla geçim sağlayan milyonlarca insan, diğer tarafta 4-5 maaşla keyif süren seçkin bir ekibin olduğu bir yerde adalet de olmaz, huzur da olmaz, güven de olmaz. Emeğin hakkını vereceğiz ama emek vermeyenlerin fazladan rant elde etmesinin de önüne geçeceğiz” dedi.

“40 MİLYAR TL’Yİ ALACAK RANTİYE SINIFI HANGİ TERİ DÖKTÜ DE BU PARAYI ALACAK?”

Kur korumalı mevduat hesaplarına ödenecek faiz miktarını da açıklayan Davutoğlu, şöyle konuştu:

* Türkiye’de son üç ayda kur korumalı mevduat adı altında katmerli faize tam takriben 40 milyar Türk lirası Hazine’den ödenecek. Bir Ramazan sofrasında şunu sormak ve fakirin hakkını gözetmek adına sormak bizim boynumuzun borcudur.

* Bu 40 milyar Türk lirasını alacak olan o rantiye sınıfı, bu üç ayda bu memlekete hangi artı değeri sağladı da, hangi teri döktü de bu 40 milyarı alacak? Ama Ramazan sofralarında fakir fukara yiyecek ekmek bulamayacak. İşte bu muhasebeyi yapmak hepimizin görevi.

“TEMİZ SİYASETİ GETİRECEĞİZ”

“Bu memlekete temiz siyaseti getireceğiz” diyen Davutoğlu, “Bütün vergi istisnalarının, bütün ihale yolsuzluklarının, imar rantiyelerinin ve hazineden kaynak aktararak büyük servet edinme yöntemlerinin hepsini sonlandıracak ve her bir kuruşun hesabını verecek denetlenebilir bir sistemi getireceğiz” dedi.

“GENÇLERE ‘DÜNYAYI GEZİN’ DİYE TAVSİYE ETMEK KOLAYDIR”

Davuoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’a da göndermede bulunarak, şöyle konuştu:

* Gençlere ‘dünyayı gezin’ diye tavsiye etmek kolaydır. Halka birtakım diyet tavsiyelerinde bulunmak kolaydır, ama milletle birlikte bu Ramazan günlerinde çekilen çileyi anlamak ve milletin dar imkanlarını en verimli bir şekilde kullanmak işte o zordur. Biz bütün bu zor şartlar altında inşallah, kimsenin dışlanmadığı, ötekileştirilmediği bir siyasi iklim oluşturacağız.

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