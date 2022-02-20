Dehşete düşüren görüntülere soruşturma izni yok

Denizli’de AKP’li Sarayköy Belediyesine ait geçici hayvan barınağına giden hayvanseverler dehşet veren görüntülerle karşılaştı. Köpeklerin ölüp çürüdüğü, sağlıklı hayvanlarla hastalıklı hayvanların aynı yerde tutulduğu, yeterli mama ve su verilmediğinin tespit edilmesi üzerine Denizli Barosu Hayvan Hakları Komisyonu üyesi avukatlar suç duyurusunda bulundu. Fakat ilçe kaymakamlığı sorumlu veteriner hakkında soruşturma izni vermedi.

Selami AYDIN

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Denizli'de hayvanseverlerin ısrarlı takipleri bir skandalı ortaya çıkardı. Geçen yıl AKP'li Sarayköy Belediyesine ait geçici hayvan barınağına giden hayvanseverler burada korkunç manzara ile karşılaştı.

Video ve fotoğraf çeken hayvanseverler sağlıklı köpeklerin, ölmüş ve bedeni çürümüş bir köpek ile aynı yerde tutulduğunu, dışkılarının temizlenmediğini, bir köpeğin bakımsızlıktan kemiklerinin sayılır duruma geldiğini, sağlıklı hayvanlarla hastalıklı hayvanların bir arada tutulduğunu, bazı köpeklerin hapsedildiğini belirledi.

Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından Denizli Barosu Hayvan Hakları Komisyonu üyesi avukatlar harekete geçti.

SORUŞTURMA İZNİ VERİLMEDİ

Komisyon üyesi avukatlar Neylan Özlem Pelek ve Ömer Kağan Çelik hayvanseverlerden gelen görüntüleri kanıt olarak göstererek Sarayköy Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Savcılık yeterli şüphe oluştuğu gerekçesi ile Sarayköy Kaymakamlığından sorumlu veteriner hakkında soruşturma açılması için izin istedi.

Fakat kaymakamlık geçen yıl Ağustos ayında savcılığa gönderdiği yazıda ‘İddiaların sübuta ermediği kanaati oluştuğunu' belirterek soruşturma izni vermedi. İzmir Bölge İdare Mahkemesine yapılan itiraz sonrasında kaymakamlığın kararı kaldırılarak soruşturma izninin verilmesi yönünde karar alındı.

SAVCILIK YENİDEN SORUŞTURMA BAŞLATTI

Bu gelişmeden sonra savcılık olayla ilgili yeni bir soruşturma başlatarak sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu. Savcılık iddianamesinde hayvan barınağında veteriner hekimin hiç bulunmadığı, hayvanların açlık ve susuzluğa terk edildiğini, çürüyerek ölmelerine sebebiyet verildiğini işaret etti. Savcılık sorumlu veteriner hekimin Türk Ceza Kanununun 53'ncü maddesi gereğince güvenlik tedbirine hükmolunması talebinde bulundu.

“KÖPEKLERİ BARINAKTAN ÇIKARIP DÖVÜŞTÜRÜYORLAR”

Hayvan Hakları Komisyonu üyesi avukatlar ise ihbar dilekçelerinde daha ağır durumların yaşandığına işaret etti. Pelek ve Çelik dilekçelerinde barınakta hukuka aykırı fiiller gerçekleştiği yönünde bilgiler aldıklarını belirterek, hayvanların genel durumunun çök kötü olduğuna işaret etti.

Avukatlar dilekçelerinde ayrıca veteriner hekimin barınakta bulunmadığını, köpeklerin açlık ve susuzluğa terk edildiğini, bazı köpeklerin odalara hapsedildiğini, hapsedilen bir köpeğin öldüğünü, hayvan dışkılarının temizlenmediğini, barınaktaki ilaç ve yiyeceklerin elektrik olmaması nedeniyle bozulduğunu belirtti.

Avukatlar aldıkları duyumlara göre hayvanların barınaktan kaçırılarak dövüştürüldüğü ve işkence yapıldığını da iddia etti. Bazı hayvanların kemiklerinin sayılır durumda zayıf oldukları da dosyada yer aldı. Olayın tanıkları da benzer durumlardan şikâyet etti.

BELEDİYE BARINAĞI KAÇAK ÇIKTI

Avukatlar ayrıca belediyeye ait hayvan barınağının kaçak olduğunu da iddia etti. Barınağın bu nedenle elektrik alamadığı kaydedildi. Şüpheli veteriner hekim de ifadesinde barınağın ‘geçici bakımevi' olduğunu, ruhsatlı barınak statüsüne sahip olmadığını, sadece acil müdahale gerektiren durumlar için kurulduğunu söyledi.

Sarayköy Belediyesi savcılığa gönderdiği yazıda hayvan barınağı olarak bilinen yerin barınak vasfına sahip olmadığını bildirdi. Mahkeme tarafından atanan bilirkişi de bakım evinin ruhsatı olmadığını ve bakanlık izni olmadığını tespit ettikleri yönünde rapor hazırladı.

PELEK: HER ŞEY SOMUTLAŞTIRILMIŞ DURUMDA

Süreci SÖZCÜ'ye anlatan Denizli Barosu Hayvan Hakları Komisyonu üyesi avukat Neylan Özlem Pelek,

“Geçen yıl gelen ihbar ve görüntüler üzerine komisyon olarak çalışma başlattık. Hayvanseverlerle görüştük. Bakımevi hakkında çokça bilgiye ulaştık. Savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Savcılık da araştırdı, bilirkişi inceleme yaptı. Burada bir sıkıntı olduğunu gördü.

Savcılık kaymakamlıktan sorumlu veteriner hekim hakkında soruşturma izni istedi. Hukuka aykırı şekilde bu izin verilmedi. Konuyu İzmir Bölge İdare Mahkemesine taşıdık. Mahkeme talebimizi kabul etti ve kaymakamlık kararını kaldırarak soruşturma izni verdi.

Sonunda davayı açtık. Dosyada videolar, fotoğraflar ve bilirkişi raporu var. Her şey somutlaştırılmış durumda” ifadelerini kullandı.

“GERÇEK SORUMLULAR DA CEZALANDIRILSIN”

Barınağın kaçak olduğunu söyleyen Pelek, “Bakanlığın bunları denetlemesi gerekiyor” dedi. Olayın tüm sorumlularının cezalandırılması için soruşturmanın genişletilmesini isteyen Pelek,

“Veteriner hekim görevini yerine getirmiyor ama asıl sorumluların da ceza alması gerekir. Bu nedenle soruşturmanın genişletilmesi talebimiz olacak. Sadece veterinerin değil gerçek sorumluların da cezalandırılmasını istiyoruz. Orada sağlıklı bir barınak yapılmasını istiyoruz. Türkiye'nin büyük bölümünde barınaklar bu şekilde” diye konuştu.

BİR YIL SONRA BENZER DURUM

Pelek yaklaşık bir hafta önce barınakta inceleme yaptıklarını ve benzer bir durum ile yeniden karşılaştıklarını belirterek,

“Bir hafta önce barınağa gittim. Aynı durum devam ediyordu. Sağlıklı ve sağlıksız hayvanlar aynı yerdeydi. Yavru ve yetişkinler aynı yerdeydi. Bazı hayvanların çok ciddi sorunları vardı, hijyenik bir ortam yoktu.

Ben bir hayvansever olarak umutsuzluğa düşüyorum. Özellikle barınaklarda şiddet çok fazla arttı. Bütün duyarlı vatandaşları barınaklara giderek gördükleri hususları belgelemeye çağırıyorum. Gerekli yerlere ulaştırsınlar” ifadelerini kullandı.

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