Dekandan Suriyeliler için skandal paylaşım

Mersin Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Baykan’ın, sosyal medya hesabından skandal bir paylaşım yaptığı ortaya çıktı.

Ali Ekber ŞEN

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Mersin Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı olan ve geçmiş yıllarda da AKP Adana Milletvekili Aday Adayı olduğu belirlenen Prof. Dr. Erdal Baykan, skandal bir paylaşım yaptı.

Baykan, Suriyeli öğrencilerin Hafızlık İcazet Töreni’nde yaptığı konuşmayı sosyal medya hesabından paylaştı.

Baykan, “Mersinimizin Halep'in nahiyesi, misafir değil ev sahibi olduklarını söyledik” ifadelerinde bulundu.

SURİYELİ ÖĞRENCİLERİN HAFIZLIK İCAZET TÖRENİNE KATILDI

2019 yılında Mersin Üniversitesi İslami Bilimler Fakültesi Dekanı olan Prof. Dr. Erdal Baykan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Baykan, skandal paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

*Suriyeli kardeşlerimizin Hafızlık İcazet Törenine katıldık. Halep'in Şam'ın yurdumuz olduğunu, Mersinimizin Halep'in Nahiyesi olduğunu, bugün burada misafir değil ev sahibi olduklarını söyledik.

*Gün olur harman olur. Her şey aslına döner. Bütün kardeşler bir olur, birlik olur. Hamdolsun gönül coğrafyamız uçsuz bucaksız!

AKP'DEN MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYI OLMUŞ

Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde öğretim üyeliği, İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretimi Bölüm Başkanlığı, İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcılığı ve Rektör Danışmanlığı görevlerini yürüten Erdal Baykan, 7 Haziran 2015 Genel Seçimleri için üniversitedeki görevinden istifa etmişti.

Erdal Baykan, AKP Adana milletvekili aday adayı olmuş ancak aday gösterilmemişti. Baykan, 2019 yılında ise Mersin Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'ne dekan olarak atanmıştı.

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