‘Demokrasi Marenası’ sürprizi: Müjdat Gezen sundu, Uğur Dündar’ın balmumu heykeli programa çıktı

RTÜK tarafından yayın yasağı getirilen Demokrasi Arenası yerine izleyiciler 'Demokrasi Marenası' sürpriziyle karşılaştı. Müjdat Gezen'in sunduğu programa Uğur Dündar'ın balmumu heykeli konuk olurken, Yılmaz Büyükerşen de programa video gönderdi.

Mert ÖZ

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SÖZCÜ yazarı usta gazeteci Uğur Dündar'ın sunduğu Demokrasi Arenası programı 5 haftalık yayın yasağı nedeniyle bu hafta ekranlara gelemezken, Tele 1 ekranlarında Müjdat Gezen ile ‘Demokrasi Marenası' sürprizi yaşandı.

Müjdat Gezen, Demokrasi Marenası programının sunuculuğunu yaparken karşısında da Uğur Dündar'ın balmumu heykeli bulundu. 10 dakika süren programda soruları ve anlatılarıyla Müjdat Gezen izleyenleri kahkahaya boğdu.

BÜYÜKERŞEN: PATLICAN OTURTMA TARİFİ YÜZÜNDEN CEZA ALDIM

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen de programa video göndererek konuk oldu. Yılmaz Büyükerşen, öğrencilik yıllarında Sakarya Gazetesi'nde görev yaparken yaşadığı bir anıyı şöyle anlattı:

* Rahmetli İsmet İnönü'nün bir demeciydi. Saat 11'e 5 kala birinci şubeden gelip yasağı tebliğ ettiler, imzaladık. Asıl işi müretteplik olmayıp da matbaada yazı nasıl dizilir bilenlere yardım da etmek suretiyle biz oraya yasak sayılmayacak bir magazin haberi uydururduk veya elimizde bir klişe varsa koyar, resim çıkarırdık.

* Benim aklıma kızgınlıkla geldi. Sayfa birden bire değişecekti, bir şey bulacaktık. Alelacele iri harflerle ‘patlıcan oturtması nasıl yapılır' başlığını taşıyan bir haber koydum oraya ve bastık gazeteyi. Bundan ceza aldık.

* İlanımız kesildi. Kağıt tahsisimiz bir-iki ay verilmedi. Sağ partiler ne zaman yönetimi beceremezlerse mutlaka baskıya doğru giderler. Bu baskının birinci şartı da basını susturmaktır.

“SANSÜR ŞİMDİ SİYASİ HAVAYA GÖRE UYGULANIYOR”

RTÜK Başkanlığı yaptığı dönemi de anlatan Büyükerşen, “Sansür şimdi de var ama bugünkü teknolojiye, siyasi havaya göre uygulanıyor. Bu sansür uygulayanlardan birisi de maalesef Radyo Televizyon Yüksek Kurulu yerine kurulan Radyo Televizyon Üst Kurulu” dedi.

Müjdat Gezen’in her cuma 18 Dakika programından hemen sonra ‘Demokrasi Marenası' ile TELE 1 ekranında olacağı açıklandı.

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