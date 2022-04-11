Denizli’de minibüs ücretlerine 4 ayda ikinci zam

Denizli'de şehir içi ulaşımın önemli bir parçası olan minibüs ücretlerine 4 ay aradan sonra ikinci kez zam geldi. Akaryakıt ve diğer maliyetlerin artışını gerekçe gösteren minibüsçüler sivil yolcu tarifesini 4,5 liradan 6 liraya çıkardı.

Selami AYDIN

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Denizli'de şehir içi yolcu taşımacılığına zam geldi. Minibüsçü esnafının artan akaryakıt fiyatlarını ve diğer maliyetleri gerekçe göstererek talep ettiği zam UKOME tarafından onaylandı.

Minibüslerde zamlı tarife bu sabahtan itibaren başladı. Buna göre 4,5 lira olan sivil yolcu ücreti 6 liraya, 3,5 lira olan öğrenci ücreti ise 4,5 liraya çıkarıldı. Kentte 4 ay önce sivil yolcu 3,5 liraya, öğrenci ise 2 lira 75 kuruşa taşınıyordu. Zamlar vatandaşlar tarafından tepki ile karşılandı. Diğer yandan belediye otobüs ücretlerine ise zam yapılmadı.

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