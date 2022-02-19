Deprem uzmanı Prof. Yaltırak: Doktor hastayı masada bıraktı, Marmara’daki evinizi bırakıp gidin

İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cenk Yaltırak, Marmara bölgesinin deprem riskinde olduğunu vurgulayarak " Tedbirler almıyorsanız, Marmara'yı ve evinizi bırakıp gidin" dedi.

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Bandırma'da, ” Geçmişten Geleceğe Marmara Depremleri” konulu konferans düzenlendi. Konferansta konuşan İstanbul Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Cenk Yaltırak önemli uyarılarda bulundu.

Depreme karşı önlem ve tedbir almazsanız Marmara’yı ve evlerinizi bırakıp gidin diyen Prof. Dr. Yaltırak, “Geliyoruz bakıyoruz salon bomboş. Yani ölüme razıyız. Razı geliyoruz. İşin kötü yanı doktor da razı geliyor. Doktor da bizi masada bıraktı” dedi.

“DEĞERİ VARKEN EVİNİZİ SATIN GİDİN”

Yaltırak, “O zaman başka bir çare yolu öneriyorum, aklı başında olan Marmara'dan gitsin. Ne mal bıraksın, ne mülk bıraksın, hepsinin değeri varken hepsini sarsın gitsin. Kendisi için, ailesi için çocukları için” diye konuştu.

Prof. Dr. Cenk Yaltırak şöyle devam etti:

GERÇEKTEN KAÇMAYIN: Yok ben buradan gidemem, bunların hepsi hikaye. Nasıl kanser olduğunuzda kemoterapiyi alma zorunda hissediyorsanız kendinizi bu da öyle bir şey. Kötü bir şey ama gerçek yani. Onun için gerçekten kaçmayın yüzleşin gerçekle.

TABUT ALMADIK EV ALDIK: Tedbirler alın, önlemler alın. Yenileyeceksiniz, yeniliyemiyorsanız bırakın gidin. Ölmeyin. Tabut almadık ya ev aldık.

EV NEM ALMIŞSA OTURMAYIN: Kirada oturanlar hiç oturmasın. Nem olmuşsa, sütunlara su almışsa, en alt katlar nem almışsa, karnabahar gibi olmuşsa duvarlarınız oturmayın yani. Bina içeriden çürümüştür yani.

ÇARESİZ DEĞİLSİNİZ: Çaresiz değilsiniz, asıl çaresizliği kendiniz yapıyorsunuz. Tedbir alın bilimi doğru takip edin.

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