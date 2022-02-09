Dere yatağına iş merkezi yapılmasına CHP ve İYİ Parti’den tepki

Antalya'nın turizm merkezi Aksu ilçesinin Kundu Oteller Bölgesinde dere yatağı doldurularak üzerine Aksu Belediyesi tarafından ticaret merkezi yapılmasına CHP ve İYİ Parti'den tepki geldi. CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek, CHP Aksu İlçe Başkanı Kenan Yıldız, İYİ Parti Aksu İlçe Başkanı Recep Balbasın açıklaması düzenledi.

İsmail AKIN

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CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek, CHP Aksu İlçe Başkanı Kenan Yıldız, İYİ Parti Aksu İlçe Başkanı Recep Bal ve Aksu’lu vatandaşların katılımıyla dere yatağına iş merkezi yapılması karşı basın açıklaması düzenledi.

Basın açıklamasında konuşan CHP Milletvekili Zeybek, Aksu'da yaşanan bu ikinci kaçak Pazar yeri vakası olduğunu, geçmişte Orion Pazar olarak bilinen sahanın mahkeme kararlarına rağmen hala işletildiğini, bugün ise yine AKP'li Aksu Belediyesi tarafından aynı bölgede başka bir kaçak ticaret merkezinin dere yatağına kurulduğunu belirtti.

Zeybek basın açıklamasının devamında “DSİ'nin sorumluluğunda olan ve ıslahı yapılması planlanan dere yatağına Aksu Belediyesi kararı ile birilerine peşkeş çekmek üzere iş merkezi yapıyor. Bu durumu yöre halkıda, bizde kabul etmiyoruz. Bu ülkede yasalar varsa bu suçtur, devletin malı denizdir mantığı kabul edilemez.” dedi.

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CHP Antalya Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Rafet Zeybek Antalya Aksu'da Kundu Oteller Bölgesinde dere yatağı doldurularak üzerine Aksu Belediyesi tarafından yapılan ticaret merkezini aynı zamanda verdiği soru önergesi ile TBMM gündemine taşıdı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından yanıtlanması istenen önergede şu sorulara yer verildi:

-Aksu Belediyesi tarafından Aksu Kundu Oteller bölgesinde DSİ tarafından ıslah edilmesi gereken dere yatağı doldurularak üzerine ticaret merkezi yapılmış mıdır?

-Aksu Belediyesi tarafından ere yatağına yapılan bahse konu yapı için DSİ'den izin alınmış mıdır?

-DSİ'nin yetkisinde olan dere yatağına inşaat yapan Aksu Belediyesi'ne kurum tarafından gerekli uyarılar yapılmış mıdır? Dere yatağına dolgu ve inşaat yapılırken kurum tarafından ilgili saha denetlenmiş midir?

-Bahse konu dere yatağına yapılan dolgu ve inşaat için yöre halkından gelen şikayetler olmuş mudur? Olmuş ise bunlara istinaden hangi işlemler yapılmıştır?

-Bahse konu dere yatağında olası bir taşkına karşı gerekli ıslah çalışmaları var mıdır?

-Var ise bahse konu dere yatağına yapılan dolgunun ve yapının gelecekteki taşkınlara etkisi araştırılmış mıdır?

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