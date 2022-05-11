DEVA Partisi’nin Gaziantep mitingine meydan yasağı

DEVA Partisi’nin Gaziantep’te 21 Mayıs’ta yapmayı planladığı miting alanının yerine Valilik tarafından önce uygunluk verilip ardından bu kararın iptal edildi. Karara gösteren Genel Başkan Ali Babacan, “Gaziantep mitingini Kalealtı’nda yapacağız. Bu alan yasağına en güzel cevabı Gaziantep verecek. Gaziantep’in her yeri bizim için Demokrasi Meydanı’dır” dedi.

Ahmet KAYA

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Ali Babacan, Sosyal medya hesabından yaptığı video paylaşımında, 29 Nisan'da Demokrasi Meydanı'nda miting için yaptıkları başvuruya Gaziantep Valiliği'nin önce ‘Uygundur' mesajı verdiğini, il teşkilatının bunu halka duyurduğunu belirterek şunları söyledi:

“Bu duyuru sonrası birilerinin elleri ayakları birbirine dolaşıyor. Korku dağları sarıyor. Tarih 2 Mayıs. İlk yazının üzerinden iki gün geçmiş. Aynı evrak ‘Uygun' yazısının yanına ‘Uygun değil' ifadesi eklenmiş. El yazısı aynı kişinin. Kalem farkından ‘Değil' ifadesinin daha sonra eklendiğini açık seçik görüyorsunuz. Yahu kendi verdiğiniz yazıyı ne oldu da değiştirdiniz? Nasıl bir baskı gördünüz de değiştirdiniz? Devletin valisi bu hale düşürülür mü ve gelip geçici iktidarı elinde bir vali oyuncak edilir mi?”

“MEMLEKETİ AMBEL BETER ETTİNİZ”

Tepkisini, “Bunlar ne yapacaklarını şaşırmışlar. Demokrasi meydanı için önce uygun dediler. Sonra evrakta karalama yaptılar ve vazgeçtiler. Bunlar Demokrasi Meydanı'nda demokrasiyi katlettiler. Bu sorunun görünen yanı. Meydan iktidardaki partiye açık ama bize kapalı. Partili taraflı Cumhurbaşkanına bağlı çalışan valilerin geldiği durum bu” diye sürdüren Babacan, “DEVA Partisi görülmesin diye Gaziantep'te talep ettiğimiz 4 alan talebinin dördünü de reddettiler. Şimdi bize ulaşımımızı zor olan ve daha önce hiçbir siyasi partinin kullanmadığı bir alanı uygun görüyorlar. Gaziantep'te yaşayanların bile bilmediği alanı bize uygun görüyorlar” dedi.

“GAZİANTEP'İN HER YERİ ANAMIZIN AŞI, BAŞIMIZIN TACI”

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, mesajının devamında vatandaşlara 21 Mayıs'ta yapacakları mitingin alanın yerini tarif ederken şunları söyledi:

“Gaziantep mitingimiz Kalealtı'nda yapılıyor. Tarifi ve bulması zor olsun ki kimse gitmesin istiyorlar. Bizi bu şekilde yıldırmaya çalışıyorlar. Elinizden geleni ardınıza koymayın. Bizim Gaziantep'te öyle bir teşkilatımız var ki gidin mitinginizi Fizan'da yapın deseniz bizim teşkilatımız bunu yine yapar.

Demokrasi Meydanı'nda miting yapmamızı engelleyen herkes bilsin ki Gaziantep'in her yeri anamızın aşı, tanrımızın başıdır. Bunları gönlü güzel milletimiz çok iyi biliyor. Yiğit Anteplilerin dediği gibi. memleketi ambel beter ettiniz.

Devletin imanlarını kullanarak bizi durduramazsınız. Bu yaşananlara en iyi cevabı önce Gaziantep, sonra tüm Türkiye verecek. DEVA Partisi'nin olduğu her meydan Demokrasi Meydanı'dır. Bütün Gazianteplileri mitingimize davet ediyorum.”

“CEVAPLARINI ALACAKLAR”

DEVA Partisi Gaziantep İl Başkanı Avukat Ertuğrul Kaya ise, miting alanı yerinin önce kabul edilip sonra da reddedilmesine tepki gösterirken, “Bu tür engellemeler bizi yıldıramayacak” dedi. Kaya, süreç ile ilgili şunları söyledi:

“Demokrasi Meydanı'nda miting yapılmasıyla ilgili talebimizi önce sözlü olarak Valilik Özel Kalem'e ilettik. Özel Kalem bizi arayarak Demokrasi Meydanı'ndaki miting talebimizin olumlu olarak değerlendirildiği cevabını verdi.

Ben de Vali Bey'e teşekkürlerimi ilettim ve bunu bir başkan yardımcın vasıtasıyla yazılı olarak aldım. Sayın Vali'nin ‘Uygun' olduğunu belirten şerhli yazıyı örneğini alıp vatandaşa duyuru yapmaya başladık. Bayramın birinci günü Valilik Özel Kalemi iletişime geçti. Demokrasi Meydanı'nın uygun olmayacağını söyledi. Bunun üzerine kendilerine 4 ayrı yer önerdik. Ama, hiçbirisi kabul edilmedi.

Ama, Genel Başkanımızın dediği gibi bize Fizan'da miting yeri gösterseler orayı mahşeri kalabalığa çevireceğiz. Bunu 21 Mayıs'ta görecekler. Biz iki yıldan buyana cadde, cadde, sokak sokak dolaşıyoruz. Halkımız artık bizi gayet iyi tanıyor. Biz 8 bin 753 esnaf ı yerinde ziyaret ettik. 100 bini aşkın kişiye DEVA Partisi'ni anlattık. Bunu gördükleri için de DEVA'yı engellemeye çalışıyorlar.”