Devleti 105 milyon lira zarara uğratan vergi kaçakçılarına operasyon
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce (KOM) Konya’da gerçekleştirilen operasyonda sahte fatura düzenlemek suretiyle vergi kaçakçılığı yaparak devleti 105 milyon TL zarara uğrattığı tespit edilen ve haklarında toplamda 83 yıl hapis cezası verilen 11 şahıs yakalandı.
Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, devletin vergi kayıplarının önlenmesi ve haksız kazancın engellemesine yönelik çalışma başlattı.
SUÇ ŞEBEKESİ, DEVLETİ 105 MİLYON TL ZARARA UĞRATTI
KOM ekipleri uzun süredir izini sürdüğü, sahte fatura düzenlemek suretiyle Vergi Kaçakçılığı yaparak Devleti 105 milyon TL zarara uğrattığı tespit edilen, “Çıkar Amaçlı Suç Örgütüne Üye Olma, Örgüt propagandası Yapma, Parada Sahtecilik, 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet, Tefecilik ve Vergi Usul Kanununa Muhalefet” suçlarından haklarında toplamda 83 yıl hapis cezası verilen 11 şahsın adreslerini tespit etti.
Polis ekiplerince yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 11 şahsın tamamı adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.