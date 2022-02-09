Didim Cemevi yasal statü için yargıya başvurdu

Aydın'ın Didim ilçesi Cemevi yöneticileri, Cemevi’nin ticarethane değil, ibadethane olarak kabul edilmesi ve elektrik ücretlerinin devletçe ödenmesi için Didim Adliyesine başvurdu. Dilekçede, laik demokratik Türkiye Cumhuriyeti devlet kurumlarının her inanca eşit mesafede olması gerektiğinin altı çizildi.

Latif SANSÜR

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Didim Cemevi yöneticileri, elektrik şirketince ticarethane olarak nitelendirilen Cemevi'nin bu statüden çıkarılarak, ibadethane olarak kabul edilmesi için Didim Adliyesi’ne dilekçe verdi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ve Bakırköy Adliyesi'nin kararlarına göre Alevilerin inanç merkezi olan Cemevlerinin yasal statüsünün kabul edilmesi istendi.

“CEMEVLERİNDE TİCARET YAPMIYORUZ”

Son 20 günlük elektrik faturalarının 7 bin 186 lira olarak geldiğini belirten Didim Cemevi Dernek Başkanı Hüseyin İlhan, “Yasal statüye kavuşmayan Cemevlerimiz elektrik ve su faturalarını kendi imkanlarıyla ödüyor. Laik demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nde laikliğin işletilmesi gerekiyorsa devlet bütün inançlara eşit mesafede durmalıdır. Bütün inançların elektriği, suyu ödenecekse, Cemevinin suyu ve elektriği de ödenmeli. Devlet her inanca eşit mesafede durmalı. Cemevlerinin elektrik faturalarında ‘ticarethane' yazılmasına karşıyız. Cemevlerimizde herhangi bir ticaret yapmıyoruz, kar elde etmiyoruz. Anadolu insanımızın kültürünü, inançlarını yaşatıyoruz. Cemevleri ibadethanedir. Faturalardaki ticarethane ibaresinin kaldırılması için yasal hakkımız olan dilekçemizi Didim Adliyesi’ne verdik. Dilekçemizde AHİM ve Bakırköy Adliyesi'nin aldığı karar doğrultusunda elektrik faturalarımızın devlet tarafından ödenmesi talebini de ilettik” bilgisini verdi.

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