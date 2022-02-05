Dilenciden çıkan para şaşırttı! Say say bitiremediler

Bursa'nın İnegöl ilçesinde belediye zabıta ekiplerinin arama yaptıkları dilencinin üzerinden çıkanlar şaşırttı. Lüks bir otomobile de sahip olan dilencinin paraları say say bitmedi...

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Zabıta ekipleri Atatürk Bulvarı üzerinde dilencilik yapan şahsın üzerinde arama yaptılar. Arama yapılan Ali S.’nin üzerinden lüks bir araca ait anahtar ve bol miktarda para çıktı.

SAY SAY BİTMEDİ

Zabıta ekiplerinin saya saya bitiremediği paraya el konuldu ve cezai işlem uygulanan şahıs şehir merkezinden uzaklaştırıldı.

MİKTARI SOSYAL MEDYADAN AÇIKLADI

Belediye Başkanı Alper Taban sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı; “Merhamet duygularımızı kullanarak dilencilik yapan kişinin günlük hasılatı 705 lira. Yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımızın her zaman yanındayız. Dini duygularımızı sömüren bu kişilere lütfen inanmayın.” İHA

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