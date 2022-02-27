Türkiye Montrö kararını verdi! Bakan Çavuşoğlu duyurdu

Ukrayna topraklarındaki durumun savaşa dönüştüğünü belirten Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Montrö Sözleşmesi'nin bütün hükümlerini şeffaf bir şekilde uygulayacaklarını açıkladı.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, televizyon programında açıklamalarda bulundu.

Rusya-Ukrayna savaşına değinen Çavuşoğlu, Ukrayna topraklarındaki durumun savaşa dönüştüğünü ve Montrö Sözleşmesi’nin bütün hükümlerini şeffaf bir şekilde uygulayacaklarını söyledi. Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı;

*Kıyıdaş ve kıyıdaş olmayan ülkelerin savaş gemilerinin geçişi ile ilgili düzenlemeyi Montrö sözleşmesi yapıyor.

*Türkiye bugüne kadar sözleşmeyi harfiyen uygulamıştır. Bu şartlarda Montrö anlaşmasını uygulayacağız.

*19. maddesi gayet açık. Başlangıçta Rusya’nın saldırısı oldu, uzmanlarla, askerlerle, hukukçularla değerlendirdik.

“RESMEN SAVAŞ HALİ VAR”

*Artık bu bir savaşa dönüştü. Bu bir askeri harekat değil, resmen savaş hali var. Bu durumda da tabii biz tarafların birisi hangisi olursa Rusya da olabilir Ukrayna da burada biz bu durumda Montrö anlaşmasını bu şekilde uyguluyoruz.

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