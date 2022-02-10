Diyanet İşleri Başkanı: Kripto paralar caizdir değildir diyemiyoruz

Kripto paralarla ilgili açıklamada bulunan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Güvenilir olmadığı ve istismara açık olduğu için caiz diyemeyiz. Bunu biz bir uzman yardımcısı arkadaşımıza tez konusu olarak verdik. Ama şu an itibariyle kripto paralar için caizdir değildir diyemiyoruz" dedi.

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş katıldığı bir televizyon programında soruları yanıtladı. Kripto para caiz mi sorusuna Erbaş şu cevabı verdi;

*Kripto para caizdir denilemiyor. Güvenilir olmadığı ve istismara açık olduğu için caiz diyemeyiz. Bunu biz bir uzman yardımcısı arkadaşımıza tez konusu olarak verdik.

*Bir hocamız tez olarak bunu hazırlıyor. Ama şu an itibariyle kripto paralar için caizdir diyemiyoruz.

“SİGARA HARAMDIR”

Sigaranın haram olduğunu bir kez daha ifade eden Erbaş, “Dünyada bir yılda 8 milyon 200 bin insan sigaradan ölüyor. Pis olan şeyler haram kılınmıştır. Sigaranın temiz olduğunu düşünen var mı? Sigara içen hem israf ediyor, hem de hastalanıyor. Alkol ve uyuşturucu neyse sigara da odur” dedi.

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