Diyarbakır’da ‘polis şiddeti’ iddiası: Önce uyardılar, sonra bu hale getirdiler!

Diyarbakır’da trafik uygulaması yapan polisler tartıştıkları bir sürücüyü kızının yanında feci şekilde dövdü, ardından polise mukavemet ettiği gerekçesiyle de hakkında evrak düzenleyip savcılığa sevk etti. Sorgulanan vatandaş adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İfadesinde polise mukavemet etmediğini, kendisinin darp edildiğini belirten sürücü kendisini döven 8 polisten şikayetçi oldu.

Özgür CEBE

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Diyarbakır merkeze bağlı Tanışık köyünden kente gelmek için kızıyla birlikte özel aracıyla yola çıkan 50 yaşındaki Muhittin Çiçek adlı vatandaş, Seyrantepe 450 Evler kavşağına geldiğinde, yol kontrolü yapan trafik polislerince durduruldu.

ÖNCE BİBER GAZI SONRA ŞİDDET

Kendisine neden emniyet kemeri takmadığını soran polisler, Çiçek’ten araçtan inmesini istedi. İddiaya göre kızı Sevda Çiçek'i okula yetiştirmesi gerektiğini ve acelesi olduğunu söyleyip yola devam etmek istedi. Ancak trafik polisleri, Muhittin Çiçek'i yaka paça araçtan dışarı çıkardı.

Kızını okula bırakıp geri geleceğini söylemesine rağmen bunu kabul etmeyen polislerle tartışma büyüyünce trafik komiserlerinden biri Muhittin Çiçek'in yüzüne önce biber gazı sıktı, ardından diğer polislerce tekme tokat dövülerek yerlerde sürüklendi.

Kızının gözü önünde dövülen hakaret edilen baba Muhittin Çiçek'i döven polisler bir süre sonra MOBESE açısında olduklarını fark edince bu kez Çiçek'e ait aracı kendilerine siper ederek aracın arkasında şiddet uygulamaya devam etti.

8 POLİS KIZIMIN YANINDA BENİ DÖVDÜ

Polisler bununla da sınırlı kalmadı ve Muhittin Çiçek hakkında “Polise mukavemet etmek” suçundan işlem yaparak gözaltına aldı.

Yüzü kanlar içinde kalan adam bu şekilde adliyeye sevk edildi. Hakkında adli kontrol kararı verilen Çiçek ifadesinde, “Emniyet kemeri takmadım diye kızımın yanında beni dövdüler, yüzüme biber gazı sıktılar. Neden yaptıklarını bilmiyorum, 8 polise benim mukavemet etmem mümkün değil. Bileğimden kelepçeleyip dövmeye devam ettiler. Direnmedim, zorluk çıkarmadığım halde hakaret ettiler. Beni döven polislerden şikâyetçiyim” dedi.

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