Diyarbakır’da saldırı için 6 ay keşif yapmış: Patlat bombayı al 10 bin doları

Diyarbakır’da geçen cuma günü polis servis aracına bomba yüklü araçla saldırı düzenleyen Ferhat Aksoy’un 6 aydır keşif yaptığı ortaya çıktı. İfadesinde, dağ kadrosundaki teröristlerin, "Bombalı saldırı teklifimizi kabul edersen sana 10 bin dolar para vereceğiz” teklifi üzerine bombayı patlattığını itiraf etti.

Özgür CEBE

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Diyarbakır'a 20 kilometre uzaklıktaki canlı hayvan pazarı yakınlarında 16 Aralık günü polis servis aracının geçişi sırasında bomba yüklü aracın patlatılması sonucu 8'i polis 9 kişinin yaralanmasına neden olan bombacı Ferhat Aksoy ile birlikte tutuklanan 4 zanlının ifadelerine SÖZCÜ ulaştı.

34 EYL 129 plakalı aracı kiraladıktan sonra içine bomba yerleştirip olay yerine bırakan Ferhat Aksoy sorgusunda şöyle dedi:

“6 AYDAN BERİ KEŞİF YAPIYORDUM”

“Lice kırsalında örgüt mensuplarından geçen Temmuz ayında kısa süreli eğitim aldım. Bana eğitim veren dağ kadrosundaki kişileri tanıyorum, gerekli teşhislerde de bulundum. Bana askeri eğitim vermelerindeki amaç böyle bir eylemi gerçekleştirmem içindi. Beni önce propaganda yaparak kandırdılar, ‘Hakkımız yeniliyor' denilerek bilinçaltımı doldurdular.

Geçen yıl askere gitmeden önce üç örgüt üyesiyle görüştüm. Üç ay önce de örgüt üyeleriyle yaptığımız toplantıda bir bomba getireceklerini ve bunu benim patlatmamı istediler. Karşılığında bana 10 bin dolar vereceklerini, eylem sonrasında daha fazla para vereceklerini söylediler. Eylem sonrası beni istediğim yere göndereceklerini, daha iyi bir yaşam sunabilecekleri vaadinde bulundular.

Aralık ayının ilk haftasında bombayı Diyarbakır merkeze Rüstem kod adlı bir örgüt mensubu ya da bir işbirlikçi milis getirdi. Birlikte bombayı patlatacağımız yere gittik. Eylemin keşfini ve planlamasını yaptık. Bombayı kiraladığımız araca ben yerleştirdim. Haziran ayından bu yana yani 6 aydan beri bombayı patlatacağım noktaların ve güzergâhların keşif çalışmalarını yapıyordum. Hayvan pazarına da gittiğim için polis araçlarını orada görüyordum. Saldırıyı burada yapabileceğimi düşündüm. Dağdaki örgüt mensupları bana araç çalıp çalamayacağımı sordu. Ben yapamayacağımı söyleyince araç kiralamamı istediler. Akrabam olan G.T ile birlikte araç kiraladık. Bombayı kiraladığım aracın içine yerleştirip patlattım. Benimle gözaltına alınan babamın ve taksicinin patlamayla alakası yok. Pişmanım, adli kontrolle tutuksuz yargılanmak istiyorum.”

“SIK SIK ARAYIP GEÇ KALDIK” DİYORDU

Bombacı Ferhat Aksoy'u Lice'ye götürürken yakalanan taksici A.A ifadesinde, “Ferhat'la aynı köylüyüz. Ben taksi durağında nöbetçiydim. Olay sabahının gecesi kendisini hayvan pazarından alıp Lice'ye götürmemi istedi. Beni arayacağını söyleyip telefonumu istedi. Saat 04.30'da iki kez aradım cevap vermedi. 5 dakika sonra kendisi arayıp ‘Gidip gitmeyeceğimiz henüz belli değil, seni ararım' dedi. 15-20 dakika sonra tekrar arayıp bu kez ‘geç kaldık' dedi. Ben onu almaya giderken yolda sık sık arayıp ‘geç kaldık' diyordu. Kendisini hayvan pazarına varmadan bir önceki ışıklardan aldım.

Ara sokaklardan yola devam ettik. Hatta oraları bilmediğim için kendisi bana yol tarifinde bulunuyordu. Sonra tuvalet ihtiyacını gidermek için durmamı istedi. Aracın dikiz aynasından tuvalet ihtiyacını giderdiğini gördüm. Mardin-Diyarbakır yolundaki trafik kontrolünü geçtikten sonra Lice yoluna girdik. Bana Kocaköy yol ayrımında ineceğini söylemişti. Bu noktaya varınca yavaşladığımda bu kez Şeyhan köyünde ineceğini söyledi. Lice girişinde polisler bizi yakaladı. Üzerimde RDX kalıntıları Ferhat'ı olay yerinden aldığım için bulaşmış olabilir” dedi.

ÜZERLERİNDE RDX PATLAYICI ARTIĞI ÇIKTI

Bombacı ile birlikte araç kiralayan G.T ise, “Ferhat iki üç günlük bir araca ihtiyacı olduğunu söyledi. Ben de tanıdıklarım olduğu için kendisine yardımcı oldum. Üzerimde RDX kalıntılarının çıkması Ferhat aracıma bindiği için bulaşmış olabilir” dedi. Evinde kalaşnikof tüfek dahil olmak üzere çok sayıda uzun namlulu tüfekle yakalanan R.A da, “Silahların tümü babama aittir. Ele geçen kalaşnikof tüfek koruculuk döneminden kalmış olabilir. Babam geçmişte koruculuk yapmıştı, bu olayla alakamız yok” dedi.

Üzerimdeki RDX patlayıcı artıklarının nasıl bulaştığını bilmiyorum, ancak bizi gözaltına alırken önümde üç kişi daha vardı. Onların bastığı yerden geçtiğimiz için bulaşmış olabilir” dedi. Bombacının akrabası olan U.A da, Ferhat Aksoy'la çocukluk arkadaşı olduklarını, öncesinde telefon görüşmesi yapmış oldukları için gözaltına alındığını belirterek suçsuz olduğunu söyledi.

4'Ü TUTUKLANDI, 2'SİNE YURTDIŞI YASAĞI VE ADLİ KONTROL

Ferhat Aksoy'un babası B.A ise sorgusunda, “Diyarbakır merkeze yakın bir yerde ahır kiraladım, hayvan ticaretiyle uğraşıyorum. Elbiselerime bomba kalıntısının nasıl bulaştığını bilmiyorum, benim olayla ilgim yok” dedi.

Ferhat Aksoy ile babası B.A, bombacıyı Lice'ye götüren taksici A.A, bomba yüklü aracı kiralayan G.T tutuklanırken, U.A ile R.A adli kontrol şartı ve yurtdışı çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.

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