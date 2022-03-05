Doğal sit alanlarının yapılaşmaya ve kullanıma açılmasına tepki

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, doğal sit alanlarını yapılaşmaya ve kullanıma açan yönetmeliğe tepki gösterdi. Öztunç, “Anlaşılan AKP hükümetinin tüm derdi çevresel değerleri yandaşa satmak. Tüm motivasyonları bunun üzerine kurulu, her krizi fırsata çeviriyorlar. Dün zeytinlikler bugün de sit alanları. İktidarın gözünü para hırsı bürümüş” dedi.

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Bugünkü Resmi Gazete’de, Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.

Sit alanlarına ilişkin koruma usullerini belirleyen bu yönetmelik kapsamında yapılan değişikliklere göre Bakanlık sit alanlarında elektrik hatlarına, barajlara ve hatta enerji santrallerine bile izin verdi.

Bu alanlarda hayvancılık, balıkçılık, bitki yetiştiriciliği gibi pek çok faaliyet sit alanlarında yapılabilir hale getirildi. Oysa bu değişikliklerin bazıları, geçtiğimiz yıl da Bakanlık tarafından yönetmelik kapsamına alınmış ve Danıştay bunlardan bazılarını hukuka aykırı bularak yürütmesini durdurmuştu.

“DÜN ZEYTİNLİKLERİ VERDİLER ŞİMDİ DE SIRA DOĞAL SİT ALANLARINA GELDİ”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztunç, yaptığı yazılı açıklamada, yönetmelik kapsamında yapılan değişiklilerin doğal sit alanlarını korumak yerine kullanmayı hedef aldığını belirtti. Öztunç, ‘Dün zeytinlikleri verdiler şimdi de sıra doğal sit alanlarına sıra geldi. Saray iktidarının ekonomik krizden çıkış için yeni planı belli ki tüm doğayı yandaşa satmak” ifadelerini kullandı.

“TARİHİMİZİ, YAŞAMIMIZI PARAYLA SATMAK İSTİYORLAR”

“Doğal sit alanında bir enerji santraline ya da entegre tesise neden ve nasıl izin verirsiniz?” diye soran Öztunç, “Sit alanları bizim tarihimiz. Tarihimizi, yaşamımızı parayla satmak istiyorlar. İktidarın gözünü para hırsı bürümüş. Özellikle 1. derece sit alanlarında, yani kesin korunacak alanlarda, kesin yapılaşma yasağı vardır. İstisnaya bile yer yoktur. Bakanlık buralarda bile balıkçılık yapılabilir, atık su, içme suyu, doğal gaz ve elektrik hatları inşa edilebilir demiş. Daha da ötesi ikincil ve üçüncül koruma alanlarında ise enerji santrallerine, iskelelere, tarım ve hayvancılık amaçlı entegre tesislere izin veriliyor. Adı üzerinde burası bir doğal sit alanı. Bunlara izin vermek için ülkede enerji santrali ya da balıkçılık yapacak başka bir yer kalmamış olmalı. Bu alanların birincil önceliği korunmasıdır. Bir sit alanına enerji santrali inşa etmeye izin vermek nasıl bir anlayıştır? Çevre Bakanı doğal güzelliklerimizi yağmalatmak istiyor heralde. Bu yapılanların başka bir amacı olamaz” açıklamasında bulundu.

“YARGI KARARI BİLE TANINMIYOR”

Öztunç, yönetmelikte geçtiğimiz yıl da değişiklik yapıldığını ve bu değişiklikler hakkında davanın sürdüğünü hatırlatarak şöyle dedi:

“AKP iktidarının bu yönetmelikle kavgası biliyoruz ki yıllardır sürüyor. Doğal sit alanlarıyla olan dertleri bir türlü bitmedi. Önce Bakanlık aldığı ilke kararlarıyla yönetmeliğe aykırı olan faaliyetleri uygulamak istedi. Sonra yetmedi, doğal sit alanlarının koruma ilkelerini yönetmelikte baştan aşağı değiştirdi. 16 Mart 2020 tarihinde yapılan değişikliklerin iptali için açılan davada Danıştay bazı maddelerinin yürütmesini durdurmuştu. Davada iptal kararı beklenirken ve halihazırda yürütmeyi durdurma kararı olmasına rağmen Bakanlık tekrar aynı şeyleri bugün yönetmeliğe koymuş. Mahkeme demiş ki bu faaliyetler hukuka aykırı, yönetmelikten çıkması lazım. Ama Bakanlık ısrarla yönetmeliğe geri koymuş. İktidarın sit alanlarımız üzerinden para kazanmak için devam eden bu ısrarı inanılır gibi değil. Değil çevre koruma ilkeleri, yargı kararı bile tanınmıyor.”

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