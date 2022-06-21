Doktor eşini öldüren sanık tahrik indirimi istedi, ağırlaştırılmış müebbet aldı

Ankara'da, 9 aylık eşi kadın doğum uzmanı Opr. Dr. Zeynep Erdoğan'ı (47) bıçaklayarak öldüren, oğlu A.A.'yı (16) da darbedip, bodrum kata kilitleyen Mehmet Erdoğan (45), tutuklu yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet ve 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Tahrik indirimi isteyen Erdoğan'ın cezasında indirim uygulanmadı.

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Mehmet Erdoğan, ikinci evliliğini yaptığı, 9 aylık eşi Opr. Dr. Zeynep Erdoğan’ı, 9 Mayıs 2021’de Çankaya ilçesi Mutlukent Mahallesi’ndeki evlerinde tartıştıktan sonra bıçakla öldürdü.

Erdoğan, cinayetten önce de eşinin ilk evliliğinden olan oğlu A.A.’yı dövüp, domuz bağı ile bağlayarak bodrum kattaki depoya kilitledi. Erdoğan eşine ait otomobille kaçarken, A.A.’nın ellerindeki ipi çözüp dışarı çıkarak yardım istemesi üzerine olay ortaya çıktı.

Polis tarafından yakalanan Erdoğan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Soruşturma sonunda Erdoğan hakkında ‘eşi kasten öldürme’, ‘cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ ve ‘kasten yaralama’ suçlarından dava açıldı.

‘ANNESİNİ ÖYLE GÖRMESİN, DİYE ÇOCUĞU ALT KATA İNDİRDİM’

Ankara 31’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davanın karar duruşmasına sanık Mehmet Erdoğan, Zeynep Erdoğan’ın yakınları ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme, önceki celse mütalaasını açıklayan savcıya söz verdi.

Savcı, mütalaasını tekrarlayarak, sanığın ‘eşi kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, A.A.’ya karşı eylemleri nedeniyle de ‘öldürmeye teşebbüs’ ve ‘hürriyetten yoksun kılma’ suçlarından 34 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Savcının görüşüne karşı savunmasını yapan sanık Erdoğan, öldürme kastıyla hareket etmediğini öne sürerek, “Çok pişmanım. Eşimi öldürmek istemedim. Annesini o halde görmesin, diye çocuğu alt kata indirdim. Öldürmek gibi niyetim yoktu” dedi.

TAHRİK İNDİRİMİ İSTEDİ, UYGULANMADI

Mehmet Erdoğan, eşinin aldattığını söylemesi üzerine kendini kaybettiğini, yaralama kastıyla hareket etiğini de iddia ederek, verilecek cezada tahrik indirimi uygulanmasını talep etti.

Avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığa eşi kasten öldürme, öldürmeye teşebbüs ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 25 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme, cezada hiçbir indirim hükmü uygulamadı. (DHA)

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