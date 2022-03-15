Doktorlara Taksim’deki müdahaleyle ilgili emniyetten açıklama

İstanbul’da ‘14 Mart Tıp Bayramı’nda Taksim’de, Atatürk Anıtı’na çelenk bırakmak isteyen doktorlara izin verilmemesiyle ilgili emniyetten açıklama yapıldı. Açıklamada, grubun çelenk bırakmasının engellenmediği, basın açıklaması talebi üzerine müdahale edildiği belirtildi.

Habip ATAM

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‘Tıp Bayramı’nın 102’inci yıl dönümü sebebiyle İstanbul Tabip Odası yöneticileri, Atatürk Anıtı’na çelenk bırakmak için dün Taksim’e çıktı.

Doktorların çelenk bırakacakları yerde kısa bir açıklama yapma taleplerine ise izin verilmedi.

Hem çelenk bırakmak hem de açıklama yapmak isteyen doktorlara anıt önünde polis tarafından müdahale edildi. Yaşanan arbede sırasında bazı doktorlar yere düştü.

Doktorlara yapılan müdahale ile ilgili İstanbul Emniyetinden şu açıklama yapıldı;

* 14.03.2022 Pazartesi günü saat 11.00 sıralarında Beyoğlu ilçesi Taksim Meydanı'na gelen Türk Tabipler Birliği'ne mensup 20 kişilik bir grup tarafından basın açıklaması yapılmak istenilmiştir.

* Alanda bulunan görevlilerimizce kendilerine, her yıl 14 Mart'ta olduğu gibi Atatürk Anıtı'na çelenk koyabilecekleri, ancak meydanın, “basın açıklamaları yapılacak yerler arasında olmadığı” ifade edilmiştir.

* Grup üyelerinin, basın açıklaması yapmadan çelenk koymayacaklarını söyleyerek, Atatürk Anıtı'na doğru yürüyüşe geçmeleri üzerine, grubun yürüyüşü engellenmiştir.

* Görevlilerimize yönelik fiziki taşkınlıkta bulunulmuş, bu sırada yere düşen bir hekim, görevlimizin yardımıyla yerden kaldırılmıştır.

* İddia edildiği gibi gruba, görevlilerimizce herhangi bir müdahalede bulunulmamıştır. Kendilerine tekrar tekrar, Anıta çelenk koyarak İstiklal Marşı okuyabilecekleri bildirilmiş, ancak bunu kabul etmeyen grup üyeleri, çelengi bariyerlere bırakarak alandan ayrılmışlardır.

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