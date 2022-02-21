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Dolar düşünce halay çekmişlerdi! İşyerleri yıkıldı yine halay çektiler

Bir süre önce doların düşüşünü halay çekerek kutlayan Şanlıurfalılar bu kez Özdiker Kuyumcular Çarşısı'nın yıkım kararını davul zurna eşliğinde halay çekerek protesto etti.

Ahmet KAYA
Yayınlanma: 20:23 - 21 Şubat 2022 Güncellenme:
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Şanlıurfa’da kamulaştırma çalışması başlatan Büyükşehir Belediyesi, 122 işyeri için yıkım kararı aldı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararname ile acil kamulaştırma yetkisini alan AKP'li Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, yıkımı gerçekleştirmek için harekete geçti.

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VERİLEN İŞYERLERİ DÜŞÜK DEĞERLİ

Tarihi hanların önünü kapattığı gerekçesiyle yıkım kararı verilen Özdiker Kuyumcular Çarşısı'ndaki 122 işyeri sahibi, kendilerine dükkanlarının değerinin çok altında işyeri verilmek istendiğini belirterek, “İşyerlerimize denk işyeri istiyoruz” talebinde bulundu.

Dükkan sahipleri, belediyenin tekliflerini kabul etmedi ve eylem yaptı.

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SELAHATTİN EYYUBİ'Lİ GÖNDERME

İşyerlerinin yıkılmaması için eylem yapan çarşı esnafı son olarak davul-zurna eşliğinde halay çekip çarşının duvarına Selahaddin Eyyubi’nin “Dostlarıyla uğraşanlar düşmanlarıyla savaşamazlar” sözünün yer aldığı pankartı astı. Çarşı esnafı, işyerlerinin yıkılması halinde mağdur olacaklarını ifade etti.

DOLARIN DÜŞÜŞÜNÜ HALAYLA KUTLAMIŞLARDI

Şanlıurfalılar daha önce de doların düşüşünü halay çekerek kutlamışlardı.

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