Dolar rekoruna siyasilerden tepki: Milleti tam batırmadan sandığı getirin

Sene başında 13.35 lira olan dolar kuru, bugün 17.15 liraya ulaştı. Euro da 18.37 seviyesi görüldü. Artışa siyasetçilerden tepki yağdı.

Batuhan SERİM

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Ekonomi politikalarına yönelik endişeler devam ederken dolar/TL 17'ye yükselmesiyle TL'nin mayıs başından beri kaydettiği değer kaybı yüzde 12'ye ulaştı. TL’deki değer kaybı, siyasilerin tepkisine neden oldu. İktidar ve iktidarın uyguladığı ekonomi politikaları sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu. O tepkilerden bazıları şöyle oldu:

BÖYLE BİR FİYASKOYA RAĞMEN…

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu: KKM sistemini açıkladığınız gün 18 TL olan dolar kuru, bugün 17 TL'yi aştı! Dolar kurunu sadece 1 TL düşürebilmek için milletin omuzlarına tam 157 milyar TL yüklediniz! Dünyada böyle bir fiyaskoya rağmen koltuğunda oturan bir tek devlet adamını örnek gösterebilir misiniz?

BİR KERE DAHA ‘FAİZ SEBEP’ DEDİ…

CHP Sözcüsü Faik Öztrak: Ekonominin başında kibir hastalığıyla malul bir çakma ekonomist varsa paramızın pul olması, milletimizin hayat pahalılığı altında ezilmesi kaçınılmaz. Erdoğan bir kere daha ‘faiz sebep’ dedi, Sonuç: Dolar kuru yeniden 17 TL üzerinde. Benzin-mazot 30 TL’ye koşuyor. Gram altın 1.016 TL.

TEK ÇARE SANDIK

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç: An itibarıyla 1 dolar 17.15, 1 Euro 18.35 TL. Yönetemiyorsunuz. Tek çare sandık. Milleti tam batırmadan sandığı getirin.

DIŞ GÜÇLER Mİ DEVREYE GİRDİ?

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt: Dolar düştüğünde kahkaha atan gazeteciler, halay çekenler, muhalefete çemkirenler ses verin. Dolar tekrar rekora koşuyor. Dış güçler mi devreye girdi?

ERDOĞAN YÜZÜNDEN MİLLET YOKSULLAŞTI

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin: Aralık ayında dolar 18 liraya çıktığında büyük icat olarak Kur Korumalı Mevduat hesabını açıkladılar. 6 ay sonra dolar 17 lira. Bu zamana kadar kuru baskılamak için milletin 48 milyar dolarını sattılar. Bir de millet KKM'ye para yatıranlara 146 milyar ödeyecek. AKP zihniyeti. Erdoğan hiç dokunmasa ne dolar 18 liraya çıkacaktı, ne enflasyon yüzde 73 olacaktı, ne 146 milyar lira harcayacaktık, ne de 48 milyar dolar satılacaktı. Erdoğan yüzünden millet yoksullaştı, Türkiye kaybetti.

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