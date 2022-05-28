Domates üreticisi artan fiyatlardan isyan etti: ‘Çiftçilik batakta’

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, maliyet artışı nedeniyle zor günler geçiren domates üreticilerin sorunlarını dinledi. "Çiftçilik batakta” diyen domates üreticisi, geçen yıl kilosuna 30 kuruşa sattıkları domatesin maliyetinin bu yıl işçilik ve nakliye ile birlikte 1.5 lirayı geçeceğini tahmin ettiklerini söyledi.

Mehmet SERBES

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde'de domates üretimi yapan çiftçilerle bir araya gelerek, sorunlarını dinledi.

Geçen yıl 50 dönüme ektiği domatesi bu yıl maliyet artışı nedeniyle 30 dönüme düşürdüğünü söyleyen üretici, “Geçen yıl 35 kuruşa aldığı domatesin fidesi bu yıl 75 kuruş oldu. 80 lira olan işçilik ücreti 180 liraya çıktı. Gübre, ilaç, mazot gibi girdiler ise aldı başını gitti” diyerek girdi maliyetlerindeki artıştan dert yandı.

GEÇEN YIL FİYATI 30 KURUŞA KADAR DÜŞMÜŞTÜ

Geçen yıl 1 dönüm üzerinde yetiştirdikleri salçalık domatesi 7 bin liraya tüccara sattıklarını ancak bu yıl 1 dönüm domates üretiminin maliyetinin 7 bin liraya geçtiğini söyleyen üretici, “Bu yıl maliyet çok arttı. Bu yıl dönün başına ürettiğimiz domatesi 15 bin liraya satmamız lazım. Kilo başına maliyet 1 lira 20 kuruş civarında. İşçilik ve diğer girdilerle maliyet 1.5 lirayı geçecek. Geçen yıl son zamanlarda domatesin satış fiyatı 30 kuruşa kadar düşmüştü” diye konuştu.

DOMATES FİYATI 2 KATINA ÇIKACAK

1.5 liradan tarladan çıkacak ürünün bu yaz Ankara ve İstanbul'daki satış fiyatının en az 5 lira olacağını işaret eden üretici, “Öyle görünüyor ki, mevsimsel üretim artışına rağmen domates fiyatı geçen yıla göre 2 kat artacak” dedi.

TARLALAR BOŞ KALMASIN DİYE EKİYORUZ

Domates üretimine destek verilmediğini anlatan üretici, “Burada sadece yem bitkileri olan buğday ve yoncaya dönüm başına 8 lira gibi çok düşük bir destek veriliyor. Çiftçilik batakta. Tarlaları boş kalmasın diye mecburen ekiyoruz” ifadelerini kullandı.

DOMATES ÜRETİMİ YÜZDE 2.3 AZALIYOR

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise bitkisel tarla üretimin ülkemizde kan kaybetmeye devam ettiğini söyledi. TÜİK'in 2022 yılına ait bitkisel üretim birinci tahminlerini yorumlayan Gürer, bir önceki yıla göre domates üretiminin yüzde 2.3, karpuz üretiminin yüzde 3.9 ve kuru soğan üretiminin de yüzde 6 oranında azalacağının açıklandığına dikkat çekti. Gürer, “Azalan üretim rafta, markette, pazarda fiyata yansıyacak. Vatandaş için ucuz ürün artık hayal oldu. Girdi maliyet artışları durmadan üretim artmadan sorunlar devam edecek. Üretici, çiftçi mazot, elektrik ve gübrede fiyat artış yarışında arada ezilen oldu” diye konuştu.

YETKİLİLERE ÇAĞRI

Vekil Ömer Fethi Gürer, maliyet artışları konusunda radikal tedbirler alınmadıkça, bitkisel üretimin ciddi yara alacağını ifade ederek, bu konuda yetkilileri önlem almaya çağırdı. Gürer, “Rafta ürün olur ama vatandaş o ürünü alamazsa hem üretim daralır hem de dolaylı kıtlık yaşanır” diye konuştu.

İlginizi Çekebilir CHP'li Gürer: 'Sorunlarını Meclis'te anlatan PTT çalışanları işlerinden oldu'