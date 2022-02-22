Donetsk Halk Cumhuriyeti nedir, nerede?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hem Luhansk hem de Donetsk Halk Cumhuriyetlerini bağımsız devletler olarak tanıdığını açıkladı. 2014 yılında bağımsızlık ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti, Rusya yanlısı tutumu ile biliniyor.

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Uzun yıllar Sovyetler Birliği bünyesinde yer alan bir cumhuriyet olan Ukrayna, 1991 yılında bağımsızlığını ilan etti ancak buna rağmen Ukrayna’yı Rusya yanlısı hükümetler yönetti. 2014 yılında Ukrayna’nın Avrupa Birliği ile ortaklık anlaşması ve cumhurbaşkanlığı krizinin yaşanması ile Donetsk Halk Cumhuriyeti bağımsızlığını ilan etti.

DONETSK HALK CUMHURİYETİ NEDİR, NEREDE?

Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC), Donbass Savaşı’nda Ukrayna’dan ayrılarak kurulan bir devlettir. DHC, Ukrayna yönetimini insanlara zarar vermekle ve savaş suçu işlemekle itham ederken, Kiev yönetimi ise DHC’nin Rusya’dan destek aldığını iddia ediyor.. Ancak Rusya bu iddiaları ret ediyor.

21 Şubat 2022’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hem Luhansk hem de Donetsk Halk Cumhuriyetlerini bağımsız devletler olarak tanıdığını açıkladı.

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DONETSK BAĞIMSIZLIĞINI İLAN ETME SÜRECİ

2014 yılının başlarında Ukrayna’da Avrupa Birliği ile ortaklık anlaşması ve cumhurbaşkanlığı krizinin yaşanması iç savaş tehlikesi yarattı. Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç’in AB’nin şartlarına rest çekerek ülkeyi Rusya’ya yakınlaştırması muhalefette tepkiye yol açtı. AB yanlılarının Kiev’de başlattığı darbe hareketiyle Yanukoviç istifa etti ve 25 Mayıs 2014’te yapılmak üzere erken seçim kararı alındı. Ancak geçici olarak iktidarı devralan hükûmet, Rus nüfusun yoğun olarak yaşadığı doğu bölgelerine seçimsiz gayri meşru valiler atadı. Bu durum doğu eyaletlerinde protesto gösterilerinin başlamasına sebep oldu.

Protestolar gittikçe büyüdü ve göstericiler 6 Nisan 2014’te Donetsk valiliğini basarak binayı ele geçirdi. 7 Nisan’da Donetsk Halk Cumhuriyeti Egemenlik Deklarasyonu’nu ve bağımsızlık ilanını kabul eden Halk Konseyi kuruldu.